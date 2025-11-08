Камбэк крестоносцев. Милан упустил победу после 2:0 в Серии А
Парма отыгралась в матче, итоговый счет 2:2
8 ноября на стадионе «Эннио Тардини» состоялся матч 11-го тура Серии A, в котором «Парма» принимала «Милан». Поединок завершился результативной ничьей – 2:2.
Уже в первом тайме «россонери» уверенно повели в счете: сначала отличился Алексис Салемакерс, а затем преимущество гостей удвоил Рафаэль Леау. Казалось, что «Милан» уверенно контролирует игру, но хозяева не сдались.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В конце первого тайма Адриан Гарсия сократил отставание, а после перерыва, на 62-й минуте, Энрико Дель Прато сравнял счет и подарил «Парме» важное очко.
Из-за этой ничьей «Милан» упустил шанс возглавить турнирную таблицу Серии A и сейчас занимает второе место с 22 очками. «Парма» остается в нижней части таблицы – 17-я позиция, 8 очков.
Серия А. 8 ноября, 11-й тур.
Парма – Милан – 2:2
Голы: Гарсия, 45+1, Дель Пратто, 62 – Салемакерс, 12, Леау, 25 (п).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер объяснил, почему украинец играл больше на левом фланге
Йожеф не в восторге от игры Буяльского и Пихаленка