Камбэк крестоносцев. Милан упустил победу после 2:0 в Серии А

8 ноября на стадионе «Эннио Тардини» состоялся матч 11-го тура Серии A, в котором «Парма» принимала «Милан». Поединок завершился результативной ничьей – 2:2.

Уже в первом тайме «россонери» уверенно повели в счете: сначала отличился Алексис Салемакерс, а затем преимущество гостей удвоил Рафаэль Леау. Казалось, что «Милан» уверенно контролирует игру, но хозяева не сдались.

В конце первого тайма Адриан Гарсия сократил отставание, а после перерыва, на 62-й минуте, Энрико Дель Прато сравнял счет и подарил «Парме» важное очко.

Из-за этой ничьей «Милан» упустил шанс возглавить турнирную таблицу Серии A и сейчас занимает второе место с 22 очками. «Парма» остается в нижней части таблицы – 17-я позиция, 8 очков.

Серия А. 8 ноября, 11-й тур.

Парма – Милан – 2:2

Голы: Гарсия, 45+1, Дель Пратто, 62 – Салемакерс, 12, Леау, 25 (п).