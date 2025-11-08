Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Камбэк крестоносцев. Милан упустил победу после 2:0 в Серии А
Чемпионат Италии
Парма
08.11.2025 21:45 – FT 2 : 2
Милан
Италия
08 ноября 2025, 23:52 | Обновлено 09 ноября 2025, 00:03
268
1

Камбэк крестоносцев. Милан упустил победу после 2:0 в Серии А

Парма отыгралась в матче, итоговый счет 2:2

Камбэк крестоносцев. Милан упустил победу после 2:0 в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Парма – Милан

8 ноября на стадионе «Эннио Тардини» состоялся матч 11-го тура Серии A, в котором «Парма» принимала «Милан». Поединок завершился результативной ничьей – 2:2.

Уже в первом тайме «россонери» уверенно повели в счете: сначала отличился Алексис Салемакерс, а затем преимущество гостей удвоил Рафаэль Леау. Казалось, что «Милан» уверенно контролирует игру, но хозяева не сдались.

В конце первого тайма Адриан Гарсия сократил отставание, а после перерыва, на 62-й минуте, Энрико Дель Прато сравнял счет и подарил «Парме» важное очко.

Из-за этой ничьей «Милан» упустил шанс возглавить турнирную таблицу Серии A и сейчас занимает второе место с 22 очками. «Парма» остается в нижней части таблицы – 17-я позиция, 8 очков.

Серия А. 8 ноября, 11-й тур.

Парма – Милан – 2:2
Голы: Гарсия, 45+1, Дель Пратто, 62 – Салемакерс, 12, Леау, 25 (п).

Алексис Салемакерс Рафаэл Леау Парма Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 1
Victor673256ua
Просрали перемогу. Інших слів немає..
