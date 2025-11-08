ФОТО. Траоре вернулся. Шахтер провел фитнес-тренировку, переключаясь на УПЛ

Донецкий «Шахтер» после победы над исландским «Брейдабликом» (2:0) в 3-м туре Лиги конференций вернулся в Украину и начал подготовку к следующему матчу УПЛ против «Полтавы».

Среди позитивных новостей – возвращение в расположение команды нападающего Лассины Траоре. Форвард продолжает восстановление после травмы и уже работает вместе с коллективом.

В пятницу вечером, 7 ноября, «горняки» провели тренировку в фитнес-зале во Львове, сосредоточившись на физической подготовке и восстановлении после еврокубкового поединка.

В матче Лиги конференций в Кракове «горняки» одержали победу над «Брейдабликом» со счетом 2:0. На 28-й минуте Артем Бондаренко открыл счет точным ударом после подачи с углового. Второй гол забил бразилец Кауан Элиас на 65-й минуте . После этой победы «Шахтер» набрал 6 очков из 9 возможных и занимает 10-е место среди 36 команд.

ФОТО. Шахтер провел фитнес-тренировку во Львове