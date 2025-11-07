ИЗАКИ: «Я хотел остаться во Флуминенсе подольше»

18-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Изаки рассказал, почему в раннем возрасте принял решение покинуть родной «Флуминенсе» и переехать в Украину, особо подчеркнув, что в будущем надеется вернуться в стан «трехцветных».

«Думаю, это мечта каждого ребенка, начинающего играть в футбол, – стать профессиональным игроком и уехать играть в Европу. Но я хотел остаться во «Флуминенсе» подольше, получить опыт и показать себя на профессиональном уровне. К сожалению, я играл мало и не достиг поставленных целей, но я счастлив и осуществил свою мечту – играть за границей [за пределами Бразилии]. Я очень благодарен «Флуминенсе» за все, что они для меня сделали и показали меня миру. В будущем я надеюсь вернуться и завершить там прекрасную историю».

«Для меня это [переезд в «Шахтер»] был совершенно новый опыт. Совершенно другая страна, другая культура, и я очень счастлив. Мне удалось правильно себя проявить, забить гол, а поскольку здесь много бразильцев, это в итоге немного облегчило адаптацию. Повседневная жизнь с местными жителями просто замечательная. Много шуток, люди очень хорошо меня приняли, мы вместе гуляем, устраиваем барбекю. Все легко и по-семейному», – рассказал Изаки.

Ранее портал Transfermarkt назвал Изаки одним из 50 самых ценных игроков в возрасте до 18 лет в современном мировом футболе.