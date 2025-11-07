The FIFA Best 2025. Кто претендует на награду лучшему голкиперу
Обнародованы имена 8 номинантов на престижную награду
Международная федерация футбола представила список из восьми вратарей, которые претендуют на звание лучшего голкипера года по версии The Best FIFA 2025.
В список вошли: Алиссон (Ливерпуль), Тибо Куртуа (Реал), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / Манчестер Сити), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Мануэль Нойер (Бавария), Давид Райя (Арсенал), Ян Зоммер (Интер) и Войцех Щенсны (Барселона).
ФИФА отметила, что оценивала выступления кандидатов за период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. Экспертная комиссия федерации сформировала короткий список претендентов.
Голосование за победителя открыто на официальном сайте ФИФА и продлится до 28 ноября. Итоговый результат будет определяться суммарно: по 25% голосов от тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов и болельщиков.
В прошлом году награду The Best FIFA 2024 получил вратарь Астон Виллы Эмилиано Мартинес, а теперь он снова вошел в список финалистов.
