Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  The FIFA Best 2025. Кто претендует на награду лучшему голкиперу
07 ноября 2025, 21:59 | Обновлено 07 ноября 2025, 22:17
The FIFA Best 2025. Кто претендует на награду лучшему голкиперу

Обнародованы имена 8 номинантов на престижную награду

The FIFA Best 2025. Кто претендует на награду лучшему голкиперу
FIFA

Международная федерация футбола представила список из восьми вратарей, которые претендуют на звание лучшего голкипера года по версии The Best FIFA 2025.

В список вошли: Алиссон (Ливерпуль), Тибо Куртуа (Реал), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / Манчестер Сити), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Мануэль Нойер (Бавария), Давид Райя (Арсенал), Ян Зоммер (Интер) и Войцех Щенсны (Барселона).

ФИФА отметила, что оценивала выступления кандидатов за период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. Экспертная комиссия федерации сформировала короткий список претендентов.

Голосование за победителя открыто на официальном сайте ФИФА и продлится до 28 ноября. Итоговый результат будет определяться суммарно: по 25% голосов от тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов и болельщиков.

В прошлом году награду The Best FIFA 2024 получил вратарь Астон Виллы Эмилиано Мартинес, а теперь он снова вошел в список финалистов.

The Best FIFA 2025

Претенденты на звание лучшего голкипера года:

  • Алиссон (Ливерпуль)
  • Тибо Куртуа (Реал)
  • Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / Манчестер Сити)
  • Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • Мануэль Нойер (Бавария)
  • Давид Райя (Арсенал)
  • Ян Зоммер (Интер)
  • Войцех Щенсны (Барселона)

Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
Обнародованы номинанты на звание лучшего тренера мира по версии ФИФА
Объявлены номинанты на звание лучшего игрока мира по версии ФИФА
награды ФИФА ФИФА лучший вратарь Войцех Щенсны Тибо Куртуа Алиссон Беккер Джанлуиджи Доннарумма Давид Райя Эмилиано Мартинес Мануэль Нойер Ян Зоммер
Николай Степанов Источник: ФИФА
