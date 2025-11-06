Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 ноября 2025, 22:01 | Обновлено 06 ноября 2025, 22:24
Обнародованы номинанты на звание лучшего тренера мира по версии ФИФА

На награду претендуют семь тренеров

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

ФИФА обнародовал список претендентов на на победу в номинации «Лучший игрок мира» по итогам 2025 года – The Best FIFA Men’s Coach.

На награду претендуют следующие специалисты:

  • Хавьер Агирре – тренер сборной Мексики
  • Луис Энрике – тренер «ПСЖ»
  • Микель Артета – тренер лондонского «Арсенала»
  • Ханс-Дитер Флик – тренер каталонской «Барселоны»
  • Энцо Мареска – тренер лондонского «Челси»
  • Роберто Мартинес – тренер сборной Португалии
  • Арне Слот – тренер «Ливерпуля»

По итогам 2024 года награду получил итальянский специалист Карло Анчелотти.

Номинанты на премию The Best FIFA Men’s Coach (по версии ФИФА)

ФИФА лучший тренер Хавьер Агирре Луис Энрике Микель Артета Ханс-Дитер Флик Энцо Мареска Роберто Мартинес Арне Слот
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
luceorius
 Якщо за підсумками календарного року, то Енріке або Скалоні, якого взагалі немає серед номінантів. Вже давно назрів час вручати окремо призи кращим клубним тренерам і кращим тренерам збірних. Основна різниця - в мотивації, у клубах - це гроші, у збірних - патріотизм.
