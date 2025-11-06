Обнародованы номинанты на звание лучшего тренера мира по версии ФИФА

ФИФА обнародовал список претендентов на на победу в номинации «Лучший игрок мира» по итогам 2025 года – The Best FIFA Men’s Coach.

На награду претендуют следующие специалисты:

Хавьер Агирре – тренер сборной Мексики

Луис Энрике – тренер «ПСЖ»

Микель Артета – тренер лондонского «Арсенала»

Ханс-Дитер Флик – тренер каталонской «Барселоны»

Энцо Мареска – тренер лондонского «Челси»

Роберто Мартинес – тренер сборной Португалии

Арне Слот – тренер «Ливерпуля»

По итогам 2024 года награду получил итальянский специалист Карло Анчелотти.

