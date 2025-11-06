Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Объявлены номинанты на звание лучшего игрока мира по версии ФИФА
06 ноября 2025, 20:15 |
1073
1

Объявлены номинанты на звание лучшего игрока мира по версии ФИФА

На победу The Best FIFA Men’s Player претендуют Мбаппе, Кейн, Дембеле, Ямаль, Педри и другие

Объявлены номинанты на звание лучшего игрока мира по версии ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на победу в номинации «Лучший игрок мира» по итогам 2025 года – The Best FIFA Men’s Player.

Премия The Best – это ежегодная футбольная награда, которую вручает ФИФА за индивидуальные достижения в футболе с 2016 года. Победители в различных номинациях определяются голосованием тренеров и капитанов сборных, а также журналистов и болельщиков.

На церемонии награждают лучших футболиста, футболистку, тренеров, а также вручают приз имени Ференца Пушкаша за лучший гол.

В этом году в список номинантов попали защитники Нуну Мендеш, Ашраф Хакими (оба – ПСЖ), полузащитники Витинья (ПСЖ), Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»), вингеры Мохамед Салах («Ливерпуль»), Усман Дембеле (ПСЖ), Рафинья («Барселона»), Ламин Ямаль («Барселона»), форвард Гарри Кейн («Бавария») и Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид).

Стоит отметить, что в прошлом году обладателем престижной награды стал вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

Номинанты на премию The Best FIFA Men’s Player (по версии ФИФА)

Флориан Вирц и Килиан Мбаппе возглавляют интересный рейтинг ЛЧ
Алонсо назвал футболиста, которого срочно должен подписать Реал
Ламин Ямаль повторил достижение Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов
ФИФА Нуну Мендеш Ашраф Хакими Коул Палмер Мохамед Салах Витинья (ПСЖ) Усман Дембеле Рафинья Диас Ламин Ямаль Гарри Кейн Килиан Мбаппе Педри лучший игрок
Николай Тытюк Источник: ФИФА
Комментарии 1
Популярные новости
