Объявлены номинанты на звание лучшего игрока мира по версии ФИФА
На победу The Best FIFA Men’s Player претендуют Мбаппе, Кейн, Дембеле, Ямаль, Педри и другие
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на победу в номинации «Лучший игрок мира» по итогам 2025 года – The Best FIFA Men’s Player.
Премия The Best – это ежегодная футбольная награда, которую вручает ФИФА за индивидуальные достижения в футболе с 2016 года. Победители в различных номинациях определяются голосованием тренеров и капитанов сборных, а также журналистов и болельщиков.
На церемонии награждают лучших футболиста, футболистку, тренеров, а также вручают приз имени Ференца Пушкаша за лучший гол.
В этом году в список номинантов попали защитники Нуну Мендеш, Ашраф Хакими (оба – ПСЖ), полузащитники Витинья (ПСЖ), Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»), вингеры Мохамед Салах («Ливерпуль»), Усман Дембеле (ПСЖ), Рафинья («Барселона»), Ламин Ямаль («Барселона»), форвард Гарри Кейн («Бавария») и Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид).
Стоит отметить, что в прошлом году обладателем престижной награды стал вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.
Номинанты на премию The Best FIFA Men’s Player (по версии ФИФА)
