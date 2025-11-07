Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 ноября 2025, 21:09
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 7 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Вердер – Вольфсбург

Ggbet 2.23 – 3.81 – 3.28

21:45 Пиза – Кремонезе

Ggbet 2.41 – 3.09 – 3.63

22:00 Эльче – Реал Сосьедад

Ggbet 2.93 – 3.24 – 2.74

22:15 Эшторил – Арока

Ggbet 2.07 – 3.62 – 3.68

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
