СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 ноября

В пятницу, 7 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Вердер – Вольфсбург

2.23 – 3.81 – 3.28

21:45 Пиза – Кремонезе

2.41 – 3.09 – 3.63

22:00 Эльче – Реал Сосьедад

2.93 – 3.24 – 2.74

22:15 Эшторил – Арока

2.07 – 3.62 – 3.68

