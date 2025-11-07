Капитан дебютанта УПЛ пригрозил Шахтеру: «Едем за очками»

Капитан СК Полтава Дмитрий Плахтырь поделился ожиданиями от матча против донецкого Шахтера в 12 туре Украинской Премьер-лиги.

– Вы капитан команды, давно выступаете в ее составе. Как лидер, какие качества своей команды отметите? Ибо многие указывают на жесткий и силовой стиль игры «Полтавы», называя ее даже «лесорубами».

– Ого, «лесорубами». Укажу два качества – самоотдача и работоспособность. Сколько я в команде – у нас никогда не нужно было чего-то говорить, какого-то мотивировать. А о «лесорубах» – много матчах, в том числе против «Александрии» – там больше нас били, чем мы, поэтому с этим не согласен.

– Впереди игра против «Шахтера», «Полтава» впервые сыграет с одним из двух грандов украинского футбола. Нет ли в команде настроений типа «в этой игре нам нечего ловить»?

– Нет. Во-первых, это будет интересно впервые в жизни сыграть с грандом «Шахтером». Поедем туда, конечно, за очками. Если не ехать за очками – то не вижу смысла вообще заниматься футболом. Хотелось бы это сделать и попортить нервы гранду, – сказал футболист.

Матч Шахтер – СК Полтава запланирован на воскресенье, 9 ноября. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.