Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан дебютанта УПЛ пригрозил Шахтеру: «Едем за очками»
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 19:54 |
448
0

Капитан дебютанта УПЛ пригрозил Шахтеру: «Едем за очками»

Капитан СК Полтава Дмитрий Плахтырь настроен оптимистично

07 ноября 2025, 19:54 |
448
0
Капитан дебютанта УПЛ пригрозил Шахтеру: «Едем за очками»
СК Полтава. Дмитрий Плахтырь

Капитан СК Полтава Дмитрий Плахтырь поделился ожиданиями от матча против донецкого Шахтера в 12 туре Украинской Премьер-лиги.

– Вы капитан команды, давно выступаете в ее составе. Как лидер, какие качества своей команды отметите? Ибо многие указывают на жесткий и силовой стиль игры «Полтавы», называя ее даже «лесорубами».

– Ого, «лесорубами». Укажу два качества – самоотдача и работоспособность. Сколько я в команде – у нас никогда не нужно было чего-то говорить, какого-то мотивировать. А о «лесорубах» – много матчах, в том числе против «Александрии» – там больше нас били, чем мы, поэтому с этим не согласен.

– Впереди игра против «Шахтера», «Полтава» впервые сыграет с одним из двух грандов украинского футбола. Нет ли в команде настроений типа «в этой игре нам нечего ловить»?

– Нет. Во-первых, это будет интересно впервые в жизни сыграть с грандом «Шахтером». Поедем туда, конечно, за очками. Если не ехать за очками – то не вижу смысла вообще заниматься футболом. Хотелось бы это сделать и попортить нервы гранду, – сказал футболист.

Матч Шахтер – СК Полтава запланирован на воскресенье, 9 ноября. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Прервали сразу две серии. Колос на выезде обыграл Кудровку
Кудрівка – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Досталось и Лупашко. Сын Козловского разнес Карпаты: «Дофига понтов»
Дмитрий Плахтырь Шахтер Донецк Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Футбол | 06 ноября 2025, 23:46 2
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола

Андрей Лунин считает, что Илья заиграл бы в Реале

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Меня называют лучшим в мире? Они совершенно правы!»
Футбол | 07 ноября 2025, 19:23 1
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Меня называют лучшим в мире? Они совершенно правы!»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Меня называют лучшим в мире? Они совершенно правы!»

Тренер с иронией относится к статусу лучшего в мире

Демьяненко назвал игрока Динамо, к которому нет претензий после матча ЛК
Футбол | 07.11.2025, 14:47
Демьяненко назвал игрока Динамо, к которому нет претензий после матча ЛК
Демьяненко назвал игрока Динамо, к которому нет претензий после матча ЛК
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
Футбол | 06.11.2025, 23:56
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Футбол | 07.11.2025, 07:33
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 20:31 11
Теннис
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 28
Теннис
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем