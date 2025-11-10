Шовковского предупредили, что один украинец не соответствует уровню Динамо

Украинский тренер Александр Поздеев рассказал, что хавбек киевлян Владислав Кабаев не соответствует уровню киевского «Динамо».

«Если быть откровенным, то я бы не сказал, что Кабаев – это тот игрок, который делает разницу в Динамо. Я с детства слежу за Динамо и привык, что футболисты атаки там должны делать разницу. Есть тот же Волошин, который также не делает разницу, но это еще молодой игрок, воспитанник академии. А Кабаев – нет. На сегодняшний день он подходит этой команде, да.

Но в целом, не обижая его, скажу так, что Кабаев – это не игрок уровня такого клуба, как Динамо», – сказал Поздеев.