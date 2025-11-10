Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 ноября 2025, 06:02
Шовковского предупредили, что один украинец не соответствует уровню Динамо

Поздеев – о Кабаеве

Шовковского предупредили, что один украинец не соответствует уровню Динамо
ФК Динамо. Владислав Кабаев

Украинский тренер Александр Поздеев рассказал, что хавбек киевлян Владислав Кабаев не соответствует уровню киевского «Динамо».

«Если быть откровенным, то я бы не сказал, что Кабаев – это тот игрок, который делает разницу в Динамо. Я с детства слежу за Динамо и привык, что футболисты атаки там должны делать разницу. Есть тот же Волошин, который также не делает разницу, но это еще молодой игрок, воспитанник академии. А Кабаев – нет. На сегодняшний день он подходит этой команде, да.

Но в целом, не обижая его, скажу так, что Кабаев – это не игрок уровня такого клуба, как Динамо», – сказал Поздеев.

