«А еще Зриньски будут?» Реакция болельщиков на победу Динамо в ЛК
Киевляне одержали первую победу в Лиге конференций
В четверг, 6 ноября, киевское «Динамо» провело матч третьего тура основного этапа Лиги конференций. Подопечные Александра Шовковского со счетом 6:0 разгромили клуб «Зриньски» из Боснии и Герцеговины.
«Динамо» владело территориальным преимуществом и на 21-й минуте открыли счет. Автором первого гола киевлян в основном этапе Лиги конференций стал Денис Попов.
А вот во втором тайме «Динамо» отправило в ворота соперника еще пять мячей. Разгромив «Зриньски» 6:0, команда Александра Шовковского поднялась в турнирной таблице на 24-е место.
Harv: Крутой эмоциональный подъем перед сборной. Вообще нравится настроение ДК последние 4 матча. Наконец они в той раздевалке разобрались, кто есть кто и кто за что отвечает и не выходят на матчи, как на похороны.
Andrii Buhaiov: Зриньски забыл выйти на второй тайм.
Andrew: А еще Зриньски будут? Больше Зриньски, немедленно.
Serhii: Наконец-то! Прорвало.
Artem (Askold) Besedin: Приятно удивили, спасибо. Еще и разницу забитых и пропущенных сделали +1.
ALEX SO: Ущипните меня, пожалуйста! Каким бы не был соперник, спасибо мужикам за эту игру, давно не видел как они бегут забивать все следующий и следующий гол. Спасибо за вечер, за самоотдачу и игру. Браво!
𝘼𝙣𝙖𝙨𝙩𝙖𝙨𝙞𝙖𝙖𝙖: Сплю и вижу Классическое в Европе)
Выиграли, молодцы. Но у некоторых болельщиков такая эйфория, как Реал обыграли... Хотя было заметно, что это слабенькая команда.
Ганс: Шолу и Волошина надо ставить вместе по флангам. Начинает приходить в себя Нещерет. Матч довольно хороший, особенно второй тайм, но и соперник не космос.
