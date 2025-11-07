Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «А еще Зриньски будут?» Реакция болельщиков на победу Динамо в ЛК
Лига конференций
07 ноября 2025, 13:11
«А еще Зриньски будут?» Реакция болельщиков на победу Динамо в ЛК

Киевляне одержали первую победу в Лиге конференций

«А еще Зриньски будут?» Реакция болельщиков на победу Динамо в ЛК
ФК Динамо

В четверг, 6 ноября, киевское «Динамо» провело матч третьего тура основного этапа Лиги конференций. Подопечные Александра Шовковского со счетом 6:0 разгромили клуб «Зриньски» из Боснии и Герцеговины.

«Динамо» владело территориальным преимуществом и на 21-й минуте открыли счет. Автором первого гола киевлян в основном этапе Лиги конференций стал Денис Попов.

А вот во втором тайме «Динамо» отправило в ворота соперника еще пять мячей. Разгромив «Зриньски» 6:0, команда Александра Шовковского поднялась в турнирной таблице на 24-е место.

Harv: Крутой эмоциональный подъем перед сборной. Вообще нравится настроение ДК последние 4 матча. Наконец они в той раздевалке разобрались, кто есть кто и кто за что отвечает и не выходят на матчи, как на похороны.

Andrii Buhaiov: Зриньски забыл выйти на второй тайм.

Andrew: А еще Зриньски будут? Больше Зриньски, немедленно.

Serhii: Наконец-то! Прорвало.

Artem (Askold) Besedin: Приятно удивили, спасибо. Еще и разницу забитых и пропущенных сделали +1.

ALEX SO: Ущипните меня, пожалуйста! Каким бы не был соперник, спасибо мужикам за эту игру, давно не видел как они бегут забивать все следующий и следующий гол. Спасибо за вечер, за самоотдачу и игру. Браво!

𝘼𝙣𝙖𝙨𝙩𝙖𝙨𝙞𝙖𝙖𝙖: Сплю и вижу Классическое в Европе)

Выиграли, молодцы. Но у некоторых болельщиков такая эйфория, как Реал обыграли... Хотя было заметно, что это слабенькая команда.

Ганс: Шолу и Волошина надо ставить вместе по флангам. Начинает приходить в себя Нещерет. Матч довольно хороший, особенно второй тайм, но и соперник не космос.

Winner21
Наконец-то ДК нашли подходящего соперника! И ведь даже не добрались до уровня Андорры или Сан-Марино! Браво! 
