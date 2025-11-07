Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с 8-го по 9-е ноября.

Чемпионат Англии

11 тур

8.11.2025

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»

Встретятся давние и принципиальные соперники, именитые соперники, нынешние соседи по турнирной таблице. Но если «шпоры» хотя бы отдаленно пытаются соответствовать своей былой «именитости», то вот «красные дьяволы» пока что отнюдь не дьяволы. Скорее коты какие-то, или олени.

Тем не менее, матч обещает быть очень напряженным и не менее интересным. По-иному в АПЛ просто не получается. Тем более, что, уж если положить руку на сердце, то от былой именитости у этих команд все-таки что-то осталось. Ну, хотя бы амбиции непомерные. В первую очередь – у «МанЮнайтед».

Команда Аморима завалила старт сезона, но сейчас потихоньку выбирается из кризиса. «Хотспурс» наоборот – резво начал, но сейчас команду Франка лихорадит. Оно и понятно, ведь лондонцы, в отличие от своего соперника, играют и на международной арене. А все потому играют там, что нынешней весною «Тоттенхэм» победил в финале Лиги Европы «МЮ», получив путевку в ЛЧ, где, кстати, выглядит весьма неплохо.

Так что у Аморима точно будет зуб на команду, которая лишила его трофея в прошлом сезоне. На руку гостям – и эпидемия травм в «Тоттенхэме». Словом, шансы на успех в этой игре у «МЮ» достаточно неплохие.

Однако, учитывая тот факт, что защита «Юнайтед» пока что очень далека от идеальной, а также то, что в последних четырех очных поединках выигрывают именно «шпоры», возьму на себя смелось предположить, что и в этот раз «Тоттенхэм» не проиграет. А еще рекомендую ставить на «обе забьют».

9.11.2025

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

И в этот раз встреча соседей по таблице – вторая команда против третьей. Сейчас разница между ними – лишь одно очко (в пользу «Сити»), стало быть, матч автоматически можно зачислить к разряду таковых, про которые говорят «за шесть очков».

Для рядового (да и не только) болельщика очень важно и интересно, что соперники встречаются именно сейчас. То есть после того, как преодолели свои сложности и болезни. Команду Гвардиолы лихорадило на старте, теперь вот попустило, команду Слота лихорадило после пяти стартовых туров, теперь вроде бы тоже все нормально.

Нормально, даже хорошо, у соперников и в Лиге чемпионов. То есть, к очному матчу они подходят почти во всеоружии. Если говорить о манкунианцах, то это «почти» можно убрать, ибо даже Родри уже в строю. А вот лазарет «красных» все еще заполнен. Бедный, бедный Исак.

Что касается прогноза, то, на мой взгляд, наиболее вероятная ставка – или непроигрыш «МС», или «обе забьют». Если хочется рискнуть – тогда можно ставить на чистую победу хозяев.

Чемпионат Германии

10 тур

8.11.2025

«Хоффенхайм» – РБ «Лейпциг»

Ну, именно этот матч видится мне наиболее интригующим в десятом туре Бундеслиги, ибо в остальных поединках, на мой взгляд, интриги еще меньше.

Если бы «быки» принимали «крестьян» дома, то в таком случае интриги было бы тоже немного, но сейчас она такие есть.

«Хоффенхайм» сейчас – на высоком шестом месте. Плюс эта команда успешно играет в родных стенах. Плюс эта команда хороша в атаке – забила лишь на один мяч меньше «Лейпцига».

В общем, коллектив Кристиана Ильцера точно даст бой команде Оле Вернера, даже несмотря на серьезные кадровые потери по причине травм.

Ну очень напрашивается ставка «обе забьют». Если хочется получить чуть больше адреналина, тогда можно поставить на победу гостей.

Чемпионат Испании

12 тур

9.11.2025

«Райо Вальекано» – «Реал»

Это, конечно же, не главное мадридское дерби, но все равно дерби. И нередко «сливочные» теряли очки в игре со своим нерадивым «младшим братом». В трех последних очных встречах «Райо» неизменно забивал в ворота «Мадрида». Это отнюдь не значит, что в тех матчах «Вальекано» выигрывал, но это значит, что хозяева будут лезть из кожи вон, дабы показать, что и они не пальцем деланы.

«Реал» среди недели имел непростой во всех отношениях визит к «Ливерпулю», где команда Хаби Алонсо сумела добыть лишь минимальное поражение. Если бы не Куртуа, то поражение точно было бы крупным. И вот теперь посмотрим, обладает ли нынешний рулевой «Мадрида» необходимыми качествами, которые присущи кризисному менеджеру. Посмотрим также, сумеет ли Алонсо найти кого-то подходящего на правый фланг защиты, где сломался уже и Вальверде.

Однако, при имеющихся «шероховатостях» у нынешнего «Реала», все же класса нынешнего «Райо» недостаточно, чтобы тягаться с такой махиной. Посему предположу, что Мбаппе, то есть «Реал», одержит победу.

Чемпионат Италии

11 тур

8.11.2025

«Ювентус» – «Торино»

Тяжеловатым видится нынешний «Юве». Под руководством нового тренера (Лучано Спаллетти) «бьянконери» едва одолели в серии А скромный «Кремонезе». А вот не совсем скромный «Спортинг» в Лиге чемпионов туринцы одолеть не смогли, добыв лишь ничью. А чего не победили? Потому что, как считает Спаллетти, его команды была слишком агрессивная. То есть, перегорела. Ну, может она экономила силы на туринское дерби?

Туринское дерби сейчас – отнюдь не уровня миланского или римского. Чуть ниже сейчас этот уровень. Но все равно более именитые туринцы время от времени получают по затылку от менее именитых. Особенно получают на поле «гранатовых».

А вот на поле «Юве» - однозначным фаворитом является «Юве». Страшно сказать: в 22 последних очных матчах «Старая сеньора» не проигрывает. Посему вангую, что не проиграет и на сей раз. Точнее, выиграет.

9.11.2025

«Интер» – «Лацио»

А вот этот матч итальянского календаря – более интригующий. Когда-то этот матч был очень громкой вывеской серии А. Настоящей чемпионской вывеской. А сейчас – просто крутой принципиальный поединок.

Несмотря на то, что соперники сейчас, все-таки, из разных весовых категорий («Интернационале» повесомее будут), нынешний «Лацио» оставляет своей игрой весьма приятные впечатления. Римляне хоть и расположились на восьмом месте, но пропустили всего семь мячей, тогда как идущий на втором месте «Интер» пропустил уже на пять мячей больше. Да и в последних шести матчах римляне не проигрывают. Хотя, в свою очередь, «Интер» не проигрывает в семи последних очных встречах против «Лацио». Вот и поди разберись, как они сыграют.

Рисковать нужно, не иначе. При всей моей симпатии к гостям, рискну предположить, что выиграют хозяева. И при этом обе команды забьют.

Чемпионат Франции

12 тур

9.11.2025

«Лион» – «ПСЖ»

Весьма сложно ставить на соперника «Сен-Жермен» на внутренней арене, настолько там «Сен-Жермен» безальтернативный гегемон. Даже с учетом его не самой идеальной на данный момент формы. И не идеальных (по сравнению с минувшим сезоном) результатов.

Вот уже четыре матча из одиннадцати в нынешнем чемпионате не смогли выиграть подопечные Луиса Энрике, но «Марсель» сотоварищи пока что не могут воспользоваться осечками ненавистного оппонента.

Тем не менее, плотность наверху турнирной таблицы весьма ощутимая. Шестой на данный момент «Лион» отделят от первого «ПСЖ» лишь четыре очка. Да, и в этом поединке команда нашего Ильи Забарного будет фаворитом, ведь, ко всему прочему, и статистика вопит в ее пользу: в пяти последних очных матчах побеждали именно парижане.

Но вот почему-то кажется, что в этот раз может быть иначе. Почему-то кажется, что в этот раз команда бывшего тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки не проиграет. При «обе забьют».

