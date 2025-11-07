Ризнык, отыграв на «ноль» с Брейдабликом, отметил «сухой» юбилей

26-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык провел 70-й сухой матч в карьере. 46 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности в рядах «Шахтера» и 24 – в составе «Ворсклы». 53 игры Дмитрий отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины, 10 – в еврокубках и 7 – в Кубке Украины. Свой первый сухой матч Ризнык провел 30 октября 2019 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Колосом» в 1/8 финала Кубка Украины, достигнув таким образом рубежа «70» всего за 6 лет 7 дней.

К слову, игра с «Брейдабликом» стала юбилейной для Марьяна Шведа, проведшего 50-й матч за «Шахтер» (ЧУ – 35, КУ – 3, ЕК – 12), а также для Артема Бондаренко, забившего 40-й мяч в карьере (ЧУ – 36, КУ – 2, ЕК – 2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи в карьере Дмитрия Ризныка