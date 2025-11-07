Ризнык, отыграв на «ноль» с Брейдабликом, отметил «сухой» юбилей
Голкипер горняков 70-й раз в карьере отыграл на «ноль»
26-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык провел 70-й сухой матч в карьере. 46 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности в рядах «Шахтера» и 24 – в составе «Ворсклы». 53 игры Дмитрий отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины, 10 – в еврокубках и 7 – в Кубке Украины. Свой первый сухой матч Ризнык провел 30 октября 2019 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Колосом» в 1/8 финала Кубка Украины, достигнув таким образом рубежа «70» всего за 6 лет 7 дней.
К слову, игра с «Брейдабликом» стала юбилейной для Марьяна Шведа, проведшего 50-й матч за «Шахтер» (ЧУ – 35, КУ – 3, ЕК – 12), а также для Артема Бондаренко, забившего 40-й мяч в карьере (ЧУ – 36, КУ – 2, ЕК – 2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные сухие матчи в карьере Дмитрия Ризныка
|
СМ
|
Дата
|
Турнир
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
30.10.2019
|
Кубок Украины
|
Ворскла
|
Колос
|
1:0 (г)
|
10-й
|
18.10.2020
|
Чемпионат Украины
|
Ворскла
|
Олимпик
|
1:0 (г)
|
20-й
|
04.12.2021
|
Чемпионат Украины
|
Ворскла
|
Рух
|
0:0 (г)
|
30-й
|
07.11.2023
|
Лига чемпионов
|
Шахтер
|
Барселона
|
1:0 (д)
|
40-й
|
05.05.2024
|
Чемпионат Украины
|
Шахтер
|
Черноморец
|
3:0 (д)
|
50-й
|
24.02.2025
|
Чемпионат Украины
|
Шахтер
|
Левый берег
|
1:0 (д)
|
60-й
|
31.07.2025
|
Лига Европы
|
Шахтер
|
Бешикташ
|
2:0 (д)
|
70-й
|
06.11.2025
|
Лига конференций
|
Шахтер
|
Брейдаблик
|
2:0 (д)
