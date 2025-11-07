Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
07 ноября 2025, 12:05 | Обновлено 07 ноября 2025, 12:12
Ризнык, отыграв на «ноль» с Брейдабликом, отметил «сухой» юбилей

Голкипер горняков 70-й раз в карьере отыграл на «ноль»

Голкипер горняков 70-й раз в карьере отыграл на «ноль»
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

26-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык провел 70-й сухой матч в карьере. 46 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности в рядах «Шахтера» и 24 – в составе «Ворсклы». 53 игры Дмитрий отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины, 10 – в еврокубках и 7 – в Кубке Украины. Свой первый сухой матч Ризнык провел 30 октября 2019 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Колосом» в 1/8 финала Кубка Украины, достигнув таким образом рубежа «70» всего за 6 лет 7 дней.

К слову, игра с «Брейдабликом» стала юбилейной для Марьяна Шведа, проведшего 50-й матч за «Шахтер» (ЧУ – 35, КУ – 3, ЕК – 12), а также для Артема Бондаренко, забившего 40-й мяч в карьере (ЧУ – 36, КУ – 2, ЕК – 2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи в карьере Дмитрия Ризныка

СМ

Дата

Турнир

Клуб

Соперник

Счет

1-й

30.10.2019

Кубок Украины

Ворскла

Колос

1:0 (г)

10-й

18.10.2020

Чемпионат Украины

Ворскла

Олимпик

1:0 (г)

20-й

04.12.2021

Чемпионат Украины

Ворскла

Рух

0:0 (г)

30-й

07.11.2023

Лига чемпионов

Шахтер

Барселона

1:0 (д)

40-й

05.05.2024

Чемпионат Украины

Шахтер

Черноморец

3:0 (д)

50-й

24.02.2025

Чемпионат Украины

Шахтер

Левый берег

1:0 (д)

60-й

31.07.2025

Лига Европы

Шахтер

Бешикташ

2:0 (д)

70-й

06.11.2025

Лига конференций

Шахтер

Брейдаблик

2:0 (д)

цифры и факты Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Лига конференций
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
