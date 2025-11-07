Леоненко отреагировал на победу Шахтера: «Настолько слабый соперник...»
Донецкий клуб одолел исландский «Брейдаблик» в третьем туре Лиги конференций
Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о забитых голах донецкого «Шахтера» в матче третьего тура Лиги конференций.
Подопечные Арды Турана на номинально домашней арене победили исландский «Брейдаблик» со счетом 2:0 и разместились на десятой позиции в турнирной таблице.
– Давайте разберем голы. Вам понравились удары Бондаренко и Элиаса?
– Судя по голу Бондаренко, тренер соперника не смотрел и не изучал игру «Шахтера», ведь это была наигранная комбинация. В свое время Срна бил с позиции Бондаренко. Здесь еще хорошо получилось. Если бы Бондаренко не срезал, то либо по мячу не попал, либо тот на трибуны полетел бы.
Что касается гола Элиаса, то обычно в таких моментах не бьют, ведь в штрафной было много ног. Но гол выглядел классно.
– Кому отдадите «Льва матча»?
– Всей команде, потому что сыграли на 0. «Шахтер» имел настолько слабого соперника, что «Льва матча» можно отдавать любому, – считает Леоненко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер киевского «Динамо» отреагировал на неудачную игру Огунданы Шолы
Задорожный уехал в другую страну