Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Леоненко отреагировал на победу Шахтера: «Настолько слабый соперник...»

Донецкий клуб одолел исландский «Брейдаблик» в третьем туре Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о забитых голах донецкого «Шахтера» в матче третьего тура Лиги конференций.

Подопечные Арды Турана на номинально домашней арене победили исландский «Брейдаблик» со счетом 2:0 и разместились на десятой позиции в турнирной таблице.

– Давайте разберем голы. Вам понравились удары Бондаренко и Элиаса?

– Судя по голу Бондаренко, тренер соперника не смотрел и не изучал игру «Шахтера», ведь это была наигранная комбинация. В свое время Срна бил с позиции Бондаренко. Здесь еще хорошо получилось. Если бы Бондаренко не срезал, то либо по мячу не попал, либо тот на трибуны полетел бы.

Что касается гола Элиаса, то обычно в таких моментах не бьют, ведь в штрафной было много ног. Но гол выглядел классно.

– Кому отдадите «Льва матча»?

– Всей команде, потому что сыграли на 0. «Шахтер» имел настолько слабого соперника, что «Льва матча» можно отдавать любому, – считает Леоненко.

Лига конференций Шахтер Донецк Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик Виктор Леоненко Артем Бондаренко Кауан Элиас
Николай Тытюк
