Астон Вилла победила во всех домашних матчах в еврокубках в 2025 году

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
07 ноября 2025, 09:56 |
66
0

В активе команды Унаи Эмери 5 побед в 5 матчах на Вилла Парк

Getty Images/Global Images Ukraine

Астон Вилла победила во всех пяти домашних еврокубковых матчах в 2025 году (Лига чемпионов и Лига Европы).

В матче 4-го тура этапа лиги ЛЕ бирмингемцы на Вилла Парк победили Маккаби Тель-Авив со счетом 2:0.

Это стало 5-й победой Астон Виллы на своем поле в календарном году в еврокубках.

В предыдущих 4 матчах были одержаны победы над Болоньей (1:0), ПСЖ (3:2), Брюгге (3:0) и Селтиком (4:2).

Астон Вилла в домашних еврокубковых матчах в 2025 году

  • ЛЕ, Астон Вилла – Маккаби Тель-Авив – 2:0
  • ЛЕ, Астон Вилла – Болонья – 1:0
  • ЛЧ, Астон Вилла – ПСЖ – 3:2
  • ЛЧ, Астон Вилла – Брюгге – 3:0
  • ЛЧ, Астон Вилла – Селтик – 4:2
Лига Европы статистика Астон Вилла Лига чемпионов
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
