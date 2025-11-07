Астон Вилла победила во всех домашних матчах в еврокубках в 2025 году
В активе команды Унаи Эмери 5 побед в 5 матчах на Вилла Парк
Астон Вилла победила во всех пяти домашних еврокубковых матчах в 2025 году (Лига чемпионов и Лига Европы).
В матче 4-го тура этапа лиги ЛЕ бирмингемцы на Вилла Парк победили Маккаби Тель-Авив со счетом 2:0.
Это стало 5-й победой Астон Виллы на своем поле в календарном году в еврокубках.
В предыдущих 4 матчах были одержаны победы над Болоньей (1:0), ПСЖ (3:2), Брюгге (3:0) и Селтиком (4:2).
Астон Вилла в домашних еврокубковых матчах в 2025 году
- ЛЕ, Астон Вилла – Маккаби Тель-Авив – 2:0
- ЛЕ, Астон Вилла – Болонья – 1:0
- ЛЧ, Астон Вилла – ПСЖ – 3:2
- ЛЧ, Астон Вилла – Брюгге – 3:0
- ЛЧ, Астон Вилла – Селтик – 4:2
Aston Villa continue their perfect home run in European competition this year under Unai Emery 🏟️ pic.twitter.com/Xw7ZCFU6m9— OneFootball (@OneFootball) November 6, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий Косовский считает, что поединок против боснийского «Зриньски» была закрыт после часа игры
Тренер – о том, что команда включается в игру только после проблем