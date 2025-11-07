Астон Вилла победила во всех домашних матчах в еврокубках в 2025 году

Астон Вилла победила во всех пяти домашних еврокубковых матчах в 2025 году (Лига чемпионов и Лига Европы).

В матче 4-го тура этапа лиги ЛЕ бирмингемцы на Вилла Парк победили Маккаби Тель-Авив со счетом 2:0.

Это стало 5-й победой Астон Виллы на своем поле в календарном году в еврокубках.

В предыдущих 4 матчах были одержаны победы над Болоньей (1:0), ПСЖ (3:2), Брюгге (3:0) и Селтиком (4:2).

Астон Вилла в домашних еврокубковых матчах в 2025 году

ЛЕ, Астон Вилла – Маккаби Тель-Авив – 2:0

ЛЕ, Астон Вилла – Болонья – 1:0

ЛЧ, Астон Вилла – ПСЖ – 3:2

ЛЧ, Астон Вилла – Брюгге – 3:0

ЛЧ, Астон Вилла – Селтик – 4:2