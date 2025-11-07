Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вернидуб назвал лучших игроков Шахтера после матча в Лиге конференций
Лига конференций
Вернидуб назвал лучших игроков Шахтера после матча в Лиге конференций

Известный специалист отметил игру Назарины, Бонадренко и Кауана Элиаса

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб выбрал игроков донецкого «Шахтера», которые стали лучшими в матче третьего тура Лиги конференций.

В четверг, 6 ноября, подопечные Арды Турана одолели исландский «Брейдаблик» со счетом 2:0 и теперь занимают десятое место в турнирной таблице.

– Кто вам больше всего запомнился в составе «Шахтера»?

– Я бы отметил Назарину за его конструктивные действия. Он всегда был на мяче. Неплохие были бразильцы, но порой они переигрывали. Было много ненужных индивидуальных действий.

Среди них мне понравился Кауан Элиас. И, кстати, вспомнил бы Бондаренко, который забил эффектный и при этом победный мяч. Он старался, всегда искал партнеров, пытаясь отдать острую передачу, – ответил Вернидуб.

Уже в воскресенье, 9 ноября, «Шахтер» сыграет против «Полтавы» в матче 12-го тура чемпионата Украины, где «горняки» разместились на первой позиции.

Николай Тытюк Источник: Meta.ua
Gargantua
да Назарина у них сейчас лучший. Изаки неплох был.
