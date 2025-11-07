Динамо в пятый раз в истории забило 6+ голов в матче еврокубков
Между первым и последним подобными матчами прошло 60 лет
Киевское Динамо в пятый раз в истории еврокубков забило 6+ голов в одном матче.
Произошло это в 3 туре Лиги конференций, в котором киевляне победили боснийский Зриньски со счетом 6:0.
Интересным фактом является то, что впервые Динамо забило такое количество мячей 60 лет назад в дебютном матче еврокубков против Колрейна.
После, такого количества голов от киевлян нужно было ждать вплоть до 1998 года, когда был обыгран Барри Таун со счетом 8:0.
В 2016 году Динамо победило Бешикташ со счетом 6:0, а в 2024 году – Партизан со счетом 6:2.
Матчи Динамо в еврокубках, в которых киевляне забили 6+ голов
- 2025: ЛК, Динамо – Зриньски – 6:0
- 2024: ЛЧ, Динамо – Партизан – 6:2
- 2016: ЛЧ, Динамо – Бешикташ – 6:0
- 1998: ЛЧ, Динамо – Барри Таун – 8:0
- 1965: КОК, Колрейн – Динамо – 1:6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вацко отметил проблемы киевской команды
Шахтер дважды забил Брейдаблику, Динамо отгрузило 6 мячей клубу Зриньски