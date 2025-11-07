Динамо в пятый раз в истории забило 6+ голов в матче еврокубков

Киевское Динамо в пятый раз в истории еврокубков забило 6+ голов в одном матче.

Произошло это в 3 туре Лиги конференций, в котором киевляне победили боснийский Зриньски со счетом 6:0.

Интересным фактом является то, что впервые Динамо забило такое количество мячей 60 лет назад в дебютном матче еврокубков против Колрейна.

После, такого количества голов от киевлян нужно было ждать вплоть до 1998 года, когда был обыгран Барри Таун со счетом 8:0.

В 2016 году Динамо победило Бешикташ со счетом 6:0, а в 2024 году – Партизан со счетом 6:2.

Матчи Динамо в еврокубках, в которых киевляне забили 6+ голов