Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо в пятый раз в истории забило 6+ голов в матче еврокубков
Лига конференций
07 ноября 2025, 09:46 | Обновлено 07 ноября 2025, 10:07
457
0

Динамо в пятый раз в истории забило 6+ голов в матче еврокубков

Между первым и последним подобными матчами прошло 60 лет

07 ноября 2025, 09:46 | Обновлено 07 ноября 2025, 10:07
457
0
Динамо в пятый раз в истории забило 6+ голов в матче еврокубков
ФК Динамо

Киевское Динамо в пятый раз в истории еврокубков забило 6+ голов в одном матче.

Произошло это в 3 туре Лиги конференций, в котором киевляне победили боснийский Зриньски со счетом 6:0.

Интересным фактом является то, что впервые Динамо забило такое количество мячей 60 лет назад в дебютном матче еврокубков против Колрейна.

После, такого количества голов от киевлян нужно было ждать вплоть до 1998 года, когда был обыгран Барри Таун со счетом 8:0.

В 2016 году Динамо победило Бешикташ со счетом 6:0, а в 2024 году – Партизан со счетом 6:2.

Матчи Динамо в еврокубках, в которых киевляне забили 6+ голов

  • 2025: ЛК, Динамо – Зриньски – 6:0
  • 2024: ЛЧ, Динамо – Партизан – 6:2
  • 2016: ЛЧ, Динамо – Бешикташ – 6:0
  • 1998: ЛЧ, Динамо – Барри Таун – 8:0
  • 1965: КОК, Колрейн – Динамо – 1:6
По теме:
«Ждал очень долго». Бленуце прокомментировал первый гол в футболке Динамо
Легендарный полузащитник Динамо оценил разгром киевлян в Лиге конференций
История. 5 украинцев попали в символическую сборную еврокубка
Динамо Киев Зриньски Мостар Лига конференций Динамо - Зриньски статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: Братьям Суркисам должно быть тревожно. Какая идея развития Динамо
Футбол | 07 ноября 2025, 03:45 8
Эксперт: Братьям Суркисам должно быть тревожно. Какая идея развития Динамо
Эксперт: Братьям Суркисам должно быть тревожно. Какая идея развития Динамо

Вацко отметил проблемы киевской команды

Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Футбол | 07 ноября 2025, 06:47 8
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию

Шахтер дважды забил Брейдаблику, Динамо отгрузило 6 мячей клубу Зриньски

Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Футбол | 06.11.2025, 23:46
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Футбол | 06.11.2025, 20:48
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шахтеру полегче, чем Динамо»
Футбол | 07.11.2025, 10:06
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шахтеру полегче, чем Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шахтеру полегче, чем Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярослава МАГУЧИХ: «Тренера спрашивали, зачем я это сделала»
Ярослава МАГУЧИХ: «Тренера спрашивали, зачем я это сделала»
05.11.2025, 17:58
Другие виды
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 28
Теннис
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
06.11.2025, 06:23 8
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 9
Футбол
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
05.11.2025, 12:44 1
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем