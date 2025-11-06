Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Ретеги. Амбициозный клуб ворвался в число лидеров в Саудовской Арави
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Рияд
06.11.2025 19:30 – FT 1 : 1
Дамак
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
06 ноября 2025, 22:59 | Обновлено 06 ноября 2025, 23:39
217
0

Дубль Ретеги. Амбициозный клуб ворвался в число лидеров в Саудовской Арави

Вечером 6 ноября состоялись 3 матча 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии

06 ноября 2025, 22:59 | Обновлено 06 ноября 2025, 23:39
217
0
Дубль Ретеги. Амбициозный клуб ворвался в число лидеров в Саудовской Арави
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

Вечером 6 ноября состоялись три матча 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Амбициозный клуб Аль-Кадисия разгромил Аль-Холуд (4:0) и ворвался в группу лидеров.

Дубль оформил Матео Ретеги, ранее игравший за Дженоа и Аталанту.

Лидеры: Аль-Наср (21 очко), Аль-Таавун (18), Аль-Хиляль, Аль-Кадисия (по 17).

Чемпионат Саудовской Аравии

8-й тур, 6 ноября 2025

Аль-Хазем – Аль-Халидж – 1:4

Голы: Мартинш, 38 – Фортунис, 8, Масурас, 45+1, 75, Пауло Фернандес, 59 (пен)

Аль-Кадисия – Аль-Холуд – 4:0

Голы: Ретеги, 15 (пен), 68, Аль-Джувайр, 60, Нандес, 65

Аль-Рияд – Дамак – 1:1

Голы: Серхио Гонсалес, 24 – Вада, 85 (пен)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 7 7 0 0 23 - 3 08.11.25 15:50 Неом - Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Рияд 21
2 Аль-Таавун 7 6 0 1 18 - 10 07.11.25 16:35 Аль-Фатех - Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак 18
3 Аль-Хиляль 7 5 2 0 18 - 6 07.11.25 19:30 Аль-Наджма - Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль 17
4 Аль-Кадaсиа 8 5 2 1 15 - 7 21.11.25 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа 17
5 Аль-Халидж 8 4 2 2 21 - 11 23.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун 14
6 Аль-Ахли Джидда 7 3 4 0 9 - 5 08.11.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль 13
7 Неом 7 4 1 2 11 - 10 08.11.25 15:50 Неом - Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд 13
8 Аль-Иттихад 7 3 2 2 15 - 13 08.11.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад 11
9 Аль-Холуд 8 3 0 5 12 - 15 21.11.25 16:50 Аль-Холуд - Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд 9
10 Аль-Фейха 7 2 2 3 7 - 10 07.11.25 15:20 Аль-Фейха - Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 8
11 Аль-Иттифак 7 2 2 3 9 - 15 08.11.25 16:45 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак 8
12 Аль-Рияд 8 2 2 4 9 - 17 21.11.25 15:45 Аль-Иттихад - Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом 8
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 7 1 3 3 5 - 9 08.11.25 16:45 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 6
14 Аль-Хазм 8 1 3 4 6 - 13 21.11.25 16:50 Аль-Холуд - Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда 6
15 Аль-Фатех 7 1 2 4 7 - 14 07.11.25 16:35 Аль-Фатех - Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа20.09.25 Аль-Хазм 0:0 Аль-Фатех 5
16 Аль-Ахдуд 7 1 1 5 8 - 15 07.11.25 15:20 Аль-Фейха - Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд 4
17 Дамак 8 0 4 4 8 - 17 22.11.25 15:40 Дамак - Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак 4
18 Аль-Наджма 7 0 0 7 5 - 16 07.11.25 19:30 Аль-Наджма - Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад 0
Полная таблица

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Валентин Вада (Дамак).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Гонсалес (Аль-Рияд), асcист Тозе.
По теме:
Таблица Лига конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
ВИДЕО. Бленуце забил первый гол за Динамо, сделав 6:0 против Зриньски в ЛК
ВИДЕО. 5:0! Как Ярмоленко с ассиста Шапаренко забил в ворота Зриньски
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Матео Ретеги Аль-Кадисия Аль-Холуд Аль-Хазем Аль-Халидж Аль-Рияд Дамак видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Футбол | 06 ноября 2025, 18:31 38
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика

6 ноября в 19:45 в Кракове состоится игра 3-го тура Лиги конференций

Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бокс | 06 ноября 2025, 03:25 0
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»

Брэдли удивлен поведением Джервонты

Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Футбол | 06.11.2025, 23:46
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Футбол | 06.11.2025, 20:48
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Футбол | 06.11.2025, 01:55
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
05.11.2025, 13:00 15
Футбол
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
06.11.2025, 08:59 7
Футбол
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем