Дубль Ретеги. Амбициозный клуб ворвался в число лидеров в Саудовской Арави
Вечером 6 ноября состоялись 3 матча 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 6 ноября состоялись три матча 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Амбициозный клуб Аль-Кадисия разгромил Аль-Холуд (4:0) и ворвался в группу лидеров.
Дубль оформил Матео Ретеги, ранее игравший за Дженоа и Аталанту.
Лидеры: Аль-Наср (21 очко), Аль-Таавун (18), Аль-Хиляль, Аль-Кадисия (по 17).
Чемпионат Саудовской Аравии
8-й тур, 6 ноября 2025
Аль-Хазем – Аль-Халидж – 1:4
Голы: Мартинш, 38 – Фортунис, 8, Масурас, 45+1, 75, Пауло Фернандес, 59 (пен)
Аль-Кадисия – Аль-Холуд – 4:0
Голы: Ретеги, 15 (пен), 68, Аль-Джувайр, 60, Нандес, 65
Аль-Рияд – Дамак – 1:1
Голы: Серхио Гонсалес, 24 – Вада, 85 (пен)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|7
|7
|0
|0
|23 - 3
|08.11.25 15:50 Неом - Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Рияд
|21
|2
|Аль-Таавун
|7
|6
|0
|1
|18 - 10
|07.11.25 16:35 Аль-Фатех - Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак
|18
|3
|Аль-Хиляль
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|07.11.25 19:30 Аль-Наджма - Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль
|17
|4
|Аль-Кадaсиа
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|21.11.25 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа
|17
|5
|Аль-Халидж
|8
|4
|2
|2
|21 - 11
|23.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун
|14
|6
|Аль-Ахли Джидда
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|08.11.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль
|13
|7
|Неом
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|08.11.25 15:50 Неом - Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд
|13
|8
|Аль-Иттихад
|7
|3
|2
|2
|15 - 13
|08.11.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад
|11
|9
|Аль-Холуд
|8
|3
|0
|5
|12 - 15
|21.11.25 16:50 Аль-Холуд - Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд
|9
|10
|Аль-Фейха
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|07.11.25 15:20 Аль-Фейха - Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|8
|11
|Аль-Иттифак
|7
|2
|2
|3
|9 - 15
|08.11.25 16:45 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак
|8
|12
|Аль-Рияд
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|21.11.25 15:45 Аль-Иттихад - Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом
|8
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|08.11.25 16:45 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|6
|14
|Аль-Хазм
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|21.11.25 16:50 Аль-Холуд - Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда
|6
|15
|Аль-Фатех
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|07.11.25 16:35 Аль-Фатех - Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа20.09.25 Аль-Хазм 0:0 Аль-Фатех
|5
|16
|Аль-Ахдуд
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|07.11.25 15:20 Аль-Фейха - Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд
|4
|17
|Дамак
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|22.11.25 15:40 Дамак - Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак
|4
|18
|Аль-Наджма
|7
|0
|0
|7
|5 - 16
|07.11.25 19:30 Аль-Наджма - Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад
|0
События матча
