Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский назвал стартовый состав своих подопечных на матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 против боснийской команды Зриньски Мостар.

Именитый вингер киевлян Андрей Ярмоленко остался в резерве. В нападение Шовковский выпустил Владислава Кабаева, Шола Огундана и Эдуардо Герреро.

Встреча Динамо и Зриньски состоится 6 ноября на стадионе Люблин Арена (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Бело-синие постараются заработать первые очки в этом розыгрыше еврокубка – в первых двух турах киевляне уступили Кристал Пэлас и Самсунспору. У Зриньски в активе три пункта благодаря победе над Линкольн Ред Импс (во втором туре команда проиграла Майнцу).

Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Тиаре, Михавко, Пихаленок, Михайленко, Буяльский, Кабаев, Герреро, Огундана

Запасные: Моргун, Вивчаренко, Яцык, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Буртник, Рубчинский, Торрес, Караваев, Дубинчак, Бленуце