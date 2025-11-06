Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Лига конференций
06 ноября 2025, 20:48 | Обновлено 06 ноября 2025, 21:02
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски

Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский назвал стартовый состав своих подопечных на матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 против боснийской команды Зриньски Мостар.

Именитый вингер киевлян Андрей Ярмоленко остался в резерве. В нападение Шовковский выпустил Владислава Кабаева, Шола Огундана и Эдуардо Герреро.

Встреча Динамо и Зриньски состоится 6 ноября на стадионе Люблин Арена (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Бело-синие постараются заработать первые очки в этом розыгрыше еврокубка – в первых двух турах киевляне уступили Кристал Пэлас и Самсунспору. У Зриньски в активе три пункта благодаря победе над Линкольн Ред Импс (во втором туре команда проиграла Майнцу).

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛК против Зриньски Мостар

Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Тиаре, Михавко, Пихаленок, Михайленко, Буяльский, Кабаев, Герреро, Огундана

Запасные: Моргун, Вивчаренко, Яцык, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Буртник, Рубчинский, Торрес, Караваев, Дубинчак, Бленуце

ФОТО. Игроки Динамо прибыли на стадион, где сыграют против Зриньски в ЛК
Экс-динамовец – о хорватском следе перед игрой Динамо против Зриньски
Гецко назвал футболиста Динамо, который заслужил вызов в сборную Украины
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Gargantua
правильно сделал Шовковский, что Вивчаренко посадил на банку. Пусть уже лучше Михавко играет на фланге.
