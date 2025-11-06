Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Арина Соболенко – Коко Гауфф. Американка не подала на сет. Видеообзор матча
WTA
06 ноября 2025, 20:25 | Обновлено 06 ноября 2025, 21:19
331
0

Арина Соболенко – Коко Гауфф. Американка не подала на сет. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Итогового турнира WTA 2025

06 ноября 2025, 20:25 | Обновлено 06 ноября 2025, 21:19
331
0
Арина Соболенко – Коко Гауфф. Американка не подала на сет. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Арина Соболенко

6 ноября американская теннисистка Коко Гауфф потерпела поражение от Арины Соболенко в матче третьего тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Штеффи Граф.

Гауфф уступила Соболенко в двух сетах со счетом 6:7 (5:7), 2:6 за 1 час и 29 минут. В первой партии Коко упустила преимущество с *5:4 (30:0).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Из-за этого проигранного поединка Гауфф не сумела выйти в полуфинал WTA Finals.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Група Штеффи Граф

🔹 Третий тур. 6 ноября

🏳️ Арина Соболенко Коко Гауфф – 7:6 (7:5), 6:2

Видеообзор матча

По теме:
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Гауфф не сумела. Как выглядит итоговая таблица группы Штеффи Граф
Соболенко и Гауфф определили полуфиналистку Итогового турнира WTA 2025
Коко Гауфф Арина Соболенко Итоговый турнир WTA теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДИРЯВКА о невызове Ярмоленко: «Возможно, мы чего-то не знаем...»
Футбол | 06 ноября 2025, 14:15 13
ДИРЯВКА о невызове Ярмоленко: «Возможно, мы чего-то не знаем...»
ДИРЯВКА о невызове Ярмоленко: «Возможно, мы чего-то не знаем...»

Дебют Батагова под угрозой

ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
Футбол | 06 ноября 2025, 07:44 24
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»

Бывший игрок киевского клуба прокомментировал слова президента в адрес Олега Саленко

Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Футбол | 06.11.2025, 08:59
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
199-й полуфинал и 200-я победа на индоре: Джокович в Афинах одолел Боржеша
Теннис | 06.11.2025, 20:47
199-й полуфинал и 200-я победа на индоре: Джокович в Афинах одолел Боржеша
199-й полуфинал и 200-я победа на индоре: Джокович в Афинах одолел Боржеша
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Футбол | 06.11.2025, 07:14
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
06.11.2025, 06:23 8
Футбол
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
05.11.2025, 12:44 1
Футбол
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 31
Теннис
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
05.11.2025, 09:44 3
Футбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем