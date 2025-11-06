Арина Соболенко – Коко Гауфф. Американка не подала на сет. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча Итогового турнира WTA 2025
6 ноября американская теннисистка Коко Гауфф потерпела поражение от Арины Соболенко в матче третьего тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Штеффи Граф.
Гауфф уступила Соболенко в двух сетах со счетом 6:7 (5:7), 2:6 за 1 час и 29 минут. В первой партии Коко упустила преимущество с *5:4 (30:0).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Из-за этого проигранного поединка Гауфф не сумела выйти в полуфинал WTA Finals.
🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Група Штеффи Граф
🔹 Третий тур. 6 ноября
🏳️ Арина Соболенко – Коко Гауфф – 7:6 (7:5), 6:2
Видеообзор матча
