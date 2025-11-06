Соболенко и Гауфф определили полуфиналистку Итогового турнира WTA 2025

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) завершила выступления на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В решающем, третьем туре группы Штеффи Граф американка в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко за 1 час и 29 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

Третий тур. 6 ноября

Арина Соболенко – Коко Гауфф (США) – 7:6 (7:5), 6:2

В первой партии Коко, которая в прошлом году выиграла трофей Итогового турнира, вела с брейком и подавала на сет при счете 5:4 (30:0), но позволила Соболенко сделать брейк и начать камбек.

Гауфф провела 12-е очное противостояние против Соболенко. Счет стал равным, 6:6.

Арина заняла первое место в квартете Штеффи Граф. На второй позиции расположилась Джессика Пегула. «Нейтралка» и американка вышли в полуфинал WTA Finals.

