Соболенко и Гауфф определили полуфиналистку Итогового турнира WTA 2025
Коко в двух сетах уступила Арине в матче третьего тура группы Штеффи Граф
Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) завершила выступления на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
В решающем, третьем туре группы Штеффи Граф американка в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко за 1 час и 29 минут.
Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф
Третий тур. 6 ноября
Арина Соболенко – Коко Гауфф (США) – 7:6 (7:5), 6:2
В первой партии Коко, которая в прошлом году выиграла трофей Итогового турнира, вела с брейком и подавала на сет при счете 5:4 (30:0), но позволила Соболенко сделать брейк и начать камбек.
Гауфф провела 12-е очное противостояние против Соболенко. Счет стал равным, 6:6.
Арина заняла первое место в квартете Штеффи Граф. На второй позиции расположилась Джессика Пегула. «Нейтралка» и американка вышли в полуфинал WTA Finals.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Брэдли удивлен поведением Джервонты
«Горняки» должны без проблем взять свое