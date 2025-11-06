Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
06 ноября 2025, 19:14 | Обновлено 06 ноября 2025, 19:37
1074
1

Соболенко и Гауфф определили полуфиналистку Итогового турнира WTA 2025

Коко в двух сетах уступила Арине в матче третьего тура группы Штеффи Граф

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Коко Гауфф

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) завершила выступления на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В решающем, третьем туре группы Штеффи Граф американка в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко за 1 час и 29 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

Третий тур. 6 ноября

Арина Соболенко – Коко Гауфф (США) – 7:6 (7:5), 6:2

В первой партии Коко, которая в прошлом году выиграла трофей Итогового турнира, вела с брейком и подавала на сет при счете 5:4 (30:0), но позволила Соболенко сделать брейк и начать камбек.

Гауфф провела 12-е очное противостояние против Соболенко. Счет стал равным, 6:6.

Арина заняла первое место в квартете Штеффи Граф. На второй позиции расположилась Джессика Пегула. «Нейтралка» и американка вышли в полуфинал WTA Finals.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Гауфф не сумела. Как выглядит итоговая таблица группы Штеффи Граф
Джессика Пегула – Жасмин Паолини. Важная и убедительная победа. Видеообзор
Коко Гауфф Арина Соболенко Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sit Simurg
Менталка нівдугу , подача нівдугу ... Макміллану ще роботи, та роботи .. 
