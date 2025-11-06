Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
06 ноября 2025, 19:36 | Обновлено 06 ноября 2025, 19:39
ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций в Кракове

6 ноября в 19:45 пройдет поединок 3-го тура Лиги конференций 2025/26

ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций в Кракове
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер провел разминку перед еврокубковым поединком.

6 ноября в 19:45 состоится поединок 3-го тура Лиги конференций 2025/26.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана донецкий Шахтер будет принимать исландский Брейдаблик.

Шахтер под руководством Арды Турана на старте ЛЧ имеет 3 очка из 6. Брейдаблик идет с 1 баллом из 6.

ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций в Кракове

По теме:
Лига конференций. 3-й тур, 6 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Шахтер прибыл на арену матча Лиги конференций против Брейдаблика
ФОТО. Раздевалка Шахтера перед матчем с Брейдабликом
фото Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик тренировка Арда Туран
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
