Лига конференций06 ноября 2025, 19:36 | Обновлено 06 ноября 2025, 19:39
17
0
ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций в Кракове
6 ноября в 19:45 пройдет поединок 3-го тура Лиги конференций 2025/26
06 ноября 2025, 19:36 | Обновлено 06 ноября 2025, 19:39
17
0
Донецкий Шахтер провел разминку перед еврокубковым поединком.
6 ноября в 19:45 состоится поединок 3-го тура Лиги конференций 2025/26.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана донецкий Шахтер будет принимать исландский Брейдаблик.
Шахтер под руководством Арды Турана на старте ЛЧ имеет 3 очка из 6. Брейдаблик идет с 1 баллом из 6.
ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций в Кракове
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 ноября 2025, 18:28 1
Завершились матчи четвертого тура основного раунда
Футбол | 06 ноября 2025, 07:14 0
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Бокс | 05.11.2025, 19:27
Футбол | 06.11.2025, 17:55
Футбол | 06.11.2025, 07:44
Комментарии 0
Популярные новости
05.11.2025, 20:33 31
05.11.2025, 06:42 1
05.11.2025, 07:02 1
Теннис
05.11.2025, 09:44 3
05.11.2025, 05:01 64
05.11.2025, 05:55 1
06.11.2025, 06:23 8