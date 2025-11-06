ФОТО. Шахтер прибыл на арену матча Лиги конференций против Брейдаблика

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
06 ноября 2025, 19:03 | Обновлено 06 ноября 2025, 19:08
282
0

6 ноября в 19:45 состоится поединок 3-го тура Лиги конференций 2025/26

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер прибыл на стадион в Кракове на еврокубковый поединок.

6 ноября в 19:45 состоится поединок 3-го тура Лиги конференций 2025/26.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана донецкий Шахтер будет принимать исландский Брейдаблик.

Шахтер под руководством Арды Турана на старте ЛЧ имеет 3 очка из 6. Брейдаблик идет с 1 баллом из 6.

фото Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик переезд (перелет)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
