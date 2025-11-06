Лига конференций06 ноября 2025, 19:03 | Обновлено 06 ноября 2025, 19:08
282
0
ФОТО. Шахтер прибыл на арену матча Лиги конференций против Брейдаблика
6 ноября в 19:45 состоится поединок 3-го тура Лиги конференций 2025/26
06 ноября 2025, 19:03 | Обновлено 06 ноября 2025, 19:08
282
0
Донецкий Шахтер прибыл на стадион в Кракове на еврокубковый поединок.
6 ноября в 19:45 состоится поединок 3-го тура Лиги конференций 2025/26.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана донецкий Шахтер будет принимать исландский Брейдаблик.
Шахтер под руководством Арды Турана на старте ЛЧ имеет 3 очка из 6. Брейдаблик идет с 1 баллом из 6.
ФОТО. Шахтер прибыл на арену матча Лиги конференций против Брейдаблика
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 06 ноября 2025, 15:29 9
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
Футбол | 06 ноября 2025, 08:59 7
Вальверде передал решение Лунина тренеру
Футбол | 06.11.2025, 11:25
Теннис | 05.11.2025, 20:33
Футбол | 06.11.2025, 18:43
Комментарии 0
Популярные новости
05.11.2025, 08:44 13
05.11.2025, 04:22 1
05.11.2025, 05:01 64
05.11.2025, 09:13
06.11.2025, 08:33
06.11.2025, 06:23 8
05.11.2025, 13:54 8
05.11.2025, 19:27 2