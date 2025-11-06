Донецкий Шахтер прибыл на стадион в Кракове на еврокубковый поединок.

6 ноября в 19:45 состоится поединок 3-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана донецкий Шахтер будет принимать исландский Брейдаблик.

Шахтер под руководством Арды Турана на старте ЛЧ имеет 3 очка из 6. Брейдаблик идет с 1 баллом из 6.

ФОТО. Шахтер прибыл на арену матча Лиги конференций против Брейдаблика