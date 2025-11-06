Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Лига конференций
06 ноября 2025, 18:31 | Обновлено 06 ноября 2025, 19:45
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика

6 ноября в 19:45 в Кракове состоится игра 3-го тура Лиги конференций

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Коллаж Sport.ua. Арда Туран

Донецкий Шахтер обнародовал стартовый состав команды на еврокубковый матч.

6 ноября в 19:45 состоится поединок 3-го тура Лиги конференций, в котором Шахтер будет принимать исландский Брейдаблик.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана, домашней арене клуба Висла.

Шахтер под руководством Арды Турана на старте ЛК имеет 3 очка из 6 (победа над Абердином и поражение от Легии).

Брейдаблик идет в нижней части таблицы с 1 баллом из 6 (поражение от Лозанны и ничья с финским КуПС).

Стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика

Шахтер: Ризнык, Бондарь (кап), Изаки, Азаров, Винисиус, Грам, Кауан Элиас, Бондаренко, Назарина, Лукас, Мейреллиш

Запас: Фесюн, Марлон Сантос, Педро Энрике, Матвиенко, Конопля, Марлон, Эгиналду, Швед, Педриньо, Невертон, Глущенко, Очеретько

Инфографика

Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик стартовые составы Арда Туран
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Lesovij7
Я на матче 
Ответить
+4
Юрій Олексійович
Можливо я помиляюся але здається що з того складу який грав проти Динамо зараз тільки Різник...
Ответить
+3
Показать Скрыть 6 ответов
Голы Мадяра
Пафосный состав! И ждём пафосную победу Шахтёра
Ответить
+1
dudigo78
Вирішили малою кров'ю виграти
Ответить
+1
antt
Двох в захисті немає що там постійно та й в збірній в принципі. Типу наполовину другий склад.
Ответить
0
Юрій Олексійович
Сьогодні геть інший склад ніж проти Динамо... Я так розумію що на тренуваннях один склад грає проти другого
Ответить
0
adidas777
Нічому турка життя не вчить.
Вже з поляками кризовими награли таким приблизно складом...
Ответить
-1
New Zealander
Знову цікава ротація. Кожен раз Туран ставить гравців які грали між собою лише на тренуваннях. Наприклад якщо Тобіас на полі зустріне Грама то запитає в нього "ти хто такий, здається я тебе десь бачив" ? Теж саме питання задасть Назарина - Лукасу. Еліас з Мейрелешем мабуть теж ще не зустрічались на полі в офіційних матчах оскільки один заміняв іншого. Але хто його знає - можливо такі турніри як ЛК якраз для цього і створені - щоб тестувати та перевіряти, напрацьовувати нові звязки між гравцями
Ответить
-1
Показать Скрыть 21 ответ
Андрій Заліщук
Якщо сьогодні не буде перемоги над ісландцями, то тоді Туран нах з команди за такий злив, треба 2-0 чи 3-0 сьогодні
Ответить
-2
Singularis
Превосходный состав.
Ответить
-2
DK2025
А где наркотрава и привоз Коля?! Нету? Ребров смотрит как его "капитана" и рыжего хама/симулянта в запас сослали? Выводы сделает? Не, не сделает...
Ответить
-9
Показать Скрыть 13 ответов
