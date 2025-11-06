Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика

Донецкий Шахтер обнародовал стартовый состав команды на еврокубковый матч.

6 ноября в 19:45 состоится поединок 3-го тура Лиги конференций, в котором Шахтер будет принимать исландский Брейдаблик.

Игра пройдет в польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана, домашней арене клуба Висла.

Шахтер под руководством Арды Турана на старте ЛК имеет 3 очка из 6 (победа над Абердином и поражение от Легии).

Брейдаблик идет в нижней части таблицы с 1 баллом из 6 (поражение от Лозанны и ничья с финским КуПС).

Стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика

Шахтер: Ризнык, Бондарь (кап), Изаки, Азаров, Винисиус, Грам, Кауан Элиас, Бондаренко, Назарина, Лукас, Мейреллиш

Запас: Фесюн, Марлон Сантос, Педро Энрике, Матвиенко, Конопля, Марлон, Эгиналду, Швед, Педриньо, Невертон, Глущенко, Очеретько

Инфографика