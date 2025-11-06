ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед матчем ЛК

Донецкий Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед еврокубковым поединком.

6 ноября в 19:45 состоится поединок 3-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана донецкий Шахтер будет принимать исландский Брейдаблик.

На этой арене обычно домашние матчи проводит польский клуб Висла

Шахтер под руководством Арды Турана на старте ЛЧ имеет 3 очка из 6. Брейдаблик идет с 1 баллом из 6.

ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед матчем