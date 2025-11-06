Назар ИВАСЬКИВ: «Искусственное поле шведам не помогло»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 ноября 2025, 20:02 |
Защитник «Динамо» U-19 прокомментировал победу над «Броммапойкарной» U-19

ФК Динамо Киев

Защитник юношеской команды киевского «Динамо» U-19 Назар Иваськив прокомментировал победу над «Броммапойкарной» U-19 (2:1) в ответном матче 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА.

– Была очень тяжелая игра, но мы этого ожидали. Когда выходили на матч, понимали, что легко не будет. В любом случае мы должны были одержать победу, что и сделали, и прошли дальше.

– После первой игры шведы грозились, что на газоне с искусственным покрытием они будут иметь преимущество. Но получилось иначе. Эти угрозы мотивировали команду?

– Просто они тренируются всю жизнь на искусственном поле, а мы привыкли к натуральному газону, поэтому они думали, что нам будет трудно. Но получилось не так, как они себе думали. Они его поливали, надеясь, что они нас «гнать будут». Но это им ничего не дало, мы показали характер, собрались и победили.

– Твой гол – это наигранная комбинация? Или это был прострел?

– Как раз вчера на тренировке это отрабатывали, и я забил два подобных гола. Так что ничего нового не придумывали. Ваня покатил мне, а я пробил, не простреливал. Как накануне на тренировке бил, так и в игре. Видел, что вратарь читал.

– Когда соперник забил на последних минутах, был какой-то мандраж или все равно все было под контролем?

– Конечно, мандраж был, потому что забивают еще один – и тогда счет 2:2 и неизвестно, что будет дальше. Но мы дали им забить еще, держали оборону очень хорошо.

– Юношеская Лига УЕФА – новый турнир для тебя. Есть ли дополнительная мотивация?

– Чувствуется, когда переходишь из U-17 в U-19. Это новый уровень. Здесь требования другие, нужно больше работать. Здесь тяжелее, скорость очень отличается. Но ребята поддерживают, подбадривают.

