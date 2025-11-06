Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гецко назвал футболиста Динамо, который заслужил вызов в сборную Украины
Чемпионат мира
06 ноября 2025, 20:47 |
819
0

Гецко назвал футболиста Динамо, который заслужил вызов в сборную Украины

Бывший футболист «сине-желтых» отметил уровень вингера Андрея Ярмоленко

06 ноября 2025, 20:47 |
819
0
Гецко назвал футболиста Динамо, который заслужил вызов в сборную Украины
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко считает, что вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко заслужил вызов в национальную команду на матчи квалификации ЧМ-2026.

– Ярмоленко забил «Кривбассу» и «Шахтеру», но не получил вызова в сборную. Он его заслужил?

– Заслужил. Однако мы не знаем, какие у них отношения с Ребровым. Есть свои нюансы, договоренности – я в это не лезу. Понимаю, что они хорошие друзья, уважают друг друга.

Та форма, в которой сейчас находится Ярмоленко, как говорят, соответствует уровню, однако на два тайма его не хватает. Может, есть смысл вместо него взять кого-то молодого, перспективного – посмотреть на этой позиции. Всё решает главный тренер.

— Какой состав, по вашему мнению, оптимален на эти матчи?

– Ну, смотрите, у Трубина сейчас более оптимальная форма. Хотя и у Ризныка тоже неплохая. Мы можем только предполагать, как говорят. Однако все будет зависеть от их работы на тренировках. Тогда станет понятно, кому из вратарей больше доверяют игроки, кому больше доверяет тренер, в ком он более уверен.

Должна быть надежность, стабильность, мастерство. В общем, состав должен быть опытный. Трудно прогнозировать, потому что эти матчи будут решающими, и нужно выставить именно тот оптимальный состав, который даст результат, – считает Гецко.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Сборная Украины занимает второе место в квартете D, набрав семь баллов. Подопечные Сергея Реброва сыграют с Францией и Исландией.

По теме:
ФОТО. Игроки Динамо прибыли на стадион, где сыграют против Зриньски в ЛК
Экс-динамовец – о хорватском следе перед игрой Динамо против Зриньски
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Динамо Киев Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Иван Гецко
Николай Тытюк Источник: NV.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Теннис | 06 ноября 2025, 07:21 0
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс

В плей-офф из этого квартета пробились Елена Рыбакина и Аманда Анисимова

Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины пропустит месяц из-за травмы
Футбол | 06 ноября 2025, 18:43 0
Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины пропустит месяц из-за травмы
Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины пропустит месяц из-за травмы

Арсений Батагов не сможет выйти на поле в матчах квалификации ЧМ-2026

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Футбол | 06.11.2025, 18:31
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Футбол | 06.11.2025, 08:59
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Футбол | 06.11.2025, 01:55
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 9
Футбол
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
05.11.2025, 12:44 1
Футбол
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
04.11.2025, 19:39 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем