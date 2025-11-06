Гецко назвал футболиста Динамо, который заслужил вызов в сборную Украины

Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко считает, что вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко заслужил вызов в национальную команду на матчи квалификации ЧМ-2026.

– Ярмоленко забил «Кривбассу» и «Шахтеру», но не получил вызова в сборную. Он его заслужил?

– Заслужил. Однако мы не знаем, какие у них отношения с Ребровым. Есть свои нюансы, договоренности – я в это не лезу. Понимаю, что они хорошие друзья, уважают друг друга.

Та форма, в которой сейчас находится Ярмоленко, как говорят, соответствует уровню, однако на два тайма его не хватает. Может, есть смысл вместо него взять кого-то молодого, перспективного – посмотреть на этой позиции. Всё решает главный тренер.

— Какой состав, по вашему мнению, оптимален на эти матчи?

– Ну, смотрите, у Трубина сейчас более оптимальная форма. Хотя и у Ризныка тоже неплохая. Мы можем только предполагать, как говорят. Однако все будет зависеть от их работы на тренировках. Тогда станет понятно, кому из вратарей больше доверяют игроки, кому больше доверяет тренер, в ком он более уверен.

Должна быть надежность, стабильность, мастерство. В общем, состав должен быть опытный. Трудно прогнозировать, потому что эти матчи будут решающими, и нужно выставить именно тот оптимальный состав, который даст результат, – считает Гецко.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Сборная Украины занимает второе место в квартете D, набрав семь баллов. Подопечные Сергея Реброва сыграют с Францией и Исландией.