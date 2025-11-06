Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ГЕЦКО: «Ребров вызвал игрока Динамо, у которого нет стабильности»
Чемпионат мира
06 ноября 2025, 05:33 |
197
0

Иван ГЕЦКО: «Ребров вызвал игрока Динамо, у которого нет стабильности»

Бывший футболист сборной Украины оценил игру Александра Караваева и его перспективы в сборной

06 ноября 2025, 05:33 |
197
0
Иван ГЕЦКО: «Ребров вызвал игрока Динамо, у которого нет стабильности»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко отреагировал на выбор главного тренера «сине-желтых» Сергея Реброва, а также прокомментировал игру одного из лидеров киевского «Динамо» Александра Караваева.

«Только главный тренер знает, какой сейчас оптимальный состав подойдет сборной, в каком состоянии находятся игроки, которых он может использовать в матчах. Только Ребров знает, кто может сделать все, чтобы команда победила.

Вот вызвали Караваева, но у него нет стабильности. То он проводит хорошие игры, то такие, что мы просто сходим с ума от них. Где-то не хватает стабильности, хотя он уже взрослый, опытный, должен играть на одном уровне, но у него случаются перепады.

С чем это связано – нужно разбираться. Игрок он хорошего класса, когда находится в форме. Однако если сейчас он в оптимальной форме, то почему нет? Для атаки он очень хорош, а то, что не всегда отбирает – это уже другой вопрос. Для атаки это добротный футболист», – считает Гецко.

По теме:
РОНАЛДУ: «Выиграть чемпионат мира – это мечта? Нет. Это разве справедливо?»
Сергей Ребров недоволен одной позицией в сборной Украины
Андрей ШЕВЧЕНКО о новой форме: «Это шанс показать, кто такие украинцы»
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Иван Гецко Александр Караваев
Николай Тытюк Источник: NV.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Это грубая ошибка, которая могла повлиять на Шахтер и Динамо»
Футбол | 06 ноября 2025, 05:07 0
Йожеф САБО: «Это грубая ошибка, которая могла повлиять на Шахтер и Динамо»
Йожеф САБО: «Это грубая ошибка, которая могла повлиять на Шахтер и Динамо»

Бывший тренер киевского клуба раскритиковал работу главного арбитра в матче Премьер-лиги

Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Футбол | 05 ноября 2025, 13:00 11
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ

Эмерику Енею было 88 лет

Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Футбол | 05.11.2025, 12:44
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Футбол | 05.11.2025, 13:54
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06.11.2025, 05:05
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 107
Футбол
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
05.11.2025, 17:40 95
Футбол
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 24
Теннис
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный украинский баскетболист неожиданно завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный украинский баскетболист неожиданно завершил карьеру
04.11.2025, 01:29 3
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем