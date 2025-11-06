Иван ГЕЦКО: «Ребров вызвал игрока Динамо, у которого нет стабильности»

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко отреагировал на выбор главного тренера «сине-желтых» Сергея Реброва, а также прокомментировал игру одного из лидеров киевского «Динамо» Александра Караваева.

«Только главный тренер знает, какой сейчас оптимальный состав подойдет сборной, в каком состоянии находятся игроки, которых он может использовать в матчах. Только Ребров знает, кто может сделать все, чтобы команда победила.

Вот вызвали Караваева, но у него нет стабильности. То он проводит хорошие игры, то такие, что мы просто сходим с ума от них. Где-то не хватает стабильности, хотя он уже взрослый, опытный, должен играть на одном уровне, но у него случаются перепады.

С чем это связано – нужно разбираться. Игрок он хорошего класса, когда находится в форме. Однако если сейчас он в оптимальной форме, то почему нет? Для атаки он очень хорош, а то, что не всегда отбирает – это уже другой вопрос. Для атаки это добротный футболист», – считает Гецко.