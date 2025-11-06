ОФИЦИАЛЬНО. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
Джон Хейтинга покинул пост тренера «Аяса»
Нидерландский специалист Джон Хейтинга пост тренера амстердамского «Аякса». Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.
41-летний специалист покинул команду после матча Лиги чемпионов, в котором «Аякс» со счетом 0:3 уступил «Галатасараю». С командой он работал с лета 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера «Аякса» будет Фред Грим.
В чемпионате Нидерландов «Аякс» набрал 20 очков за 11 туров и расположился на четвертом месте турнирной таблицы. В Лиге чемпионов команда за четыре матча набрала ноль очков и расположилась на последнем месте турнирной таблицы.
Ajax has suspended John Heitinga with immediate effect. The head coach’s contract was due to run until June 30, 2027, but will now be terminated. The same applies to assistant coach Marcel Keizer. Ajax is looking for a new head coach; in the meantime, Fred Grim will take over… pic.twitter.com/phMVZ7PbYI— AFC Ajax (@AFCAjax) November 6, 2025
