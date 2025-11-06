Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
Нидерланды
06 ноября 2025, 18:03 |
ОФИЦИАЛЬНО. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером

Джон Хейтинга покинул пост тренера «Аяса»

ОФИЦИАЛЬНО. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Хейтинга

Нидерландский специалист Джон Хейтинга пост тренера амстердамского «Аякса». Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

41-летний специалист покинул команду после матча Лиги чемпионов, в котором «Аякс» со счетом 0:3 уступил «Галатасараю». С командой он работал с лета 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера «Аякса» будет Фред Грим.

В чемпионате Нидерландов «Аякс» набрал 20 очков за 11 туров и расположился на четвертом месте турнирной таблицы. В Лиге чемпионов команда за четыре матча набрала ноль очков и расположилась на последнем месте турнирной таблицы.

Джон Хейтинга Аякс чемпионат Нидерландов по футболу отставка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
