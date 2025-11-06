Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
06 ноября 2025, 18:33 | Обновлено 06 ноября 2025, 18:40
Криштиану РОНАЛДУ: «Сколько раз Аргентина выигрывала ЧМ до Месси?»

Легендарный триумф сравнил Аргентину и Португалию

06 ноября 2025, 18:33 | Обновлено 06 ноября 2025, 18:40
Криштиану РОНАЛДУ: «Сколько раз Аргентина выигрывала ЧМ до Месси?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнил национальные сборные Португалии и Аргентины, вспомнив своего извечного соперника – Лионеля Месси:

«Сколько раз Аргентина выигрывала чемпионат мира до Месси? Они привыкли выигрывать... Но если Португалия выиграет чемпионат мира, то это шокирует мир».

До победы на чемпионате мира в 2022 году, когда в составе команды играл Лионель Месси, Аргентина выиграла еще 2 мундиаля – в 1978 и 1986 годах. Лучшее достижение Португалии на чемпионатах мира – третье место.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что не мечтает выиграть чемпионат мира.

сборная Аргентины по футболу сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: YouTube
