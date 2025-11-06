Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Основной полузащитник Реала и сборной Франции получил травму
Испания
06 ноября 2025, 15:59 | Обновлено 06 ноября 2025, 16:05
204
0

Основной полузащитник Реала и сборной Франции получил травму

Потеря для Алонсо и Дешама

06 ноября 2025, 15:59 | Обновлено 06 ноября 2025, 16:05
204
0
Основной полузащитник Реала и сборной Франции получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» сообщил о травме полузащитника команды Орельена Тчуамени:

«После обследования, проведенного сегодня медицинской службой «Реала», у нашего игрока Орельена Чуамени диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги. Степень серьезности травмы будет определяться в зависимости от дальнейшего восстановления», – говорится в заявлении клуба.

По сообщениям СМИ, Чуамени пропустит около трех недель. То есть не поможет «Реалу» в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано», а также не сыграет за сборную Франции во время ноябрьской международной паузы.

13 ноября сборная Франции сыграет с Украиной в матче отбора к чемпионату мира 2026.

По теме:
Стало известно, сколько стоит новая форма сборной Украины
Франция определилась с заявкой на матчи против Украины и Азербайджана
ДИРЯВКА о невызове Ярмоленко: «Возможно, мы чего-то не знаем...»
Хаби Алонсо Дидье Дешам сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу Реал Мадрид Орельен Тчуамени Ла Лига
Иван Чирко Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября
Футбол | 05 ноября 2025, 18:12 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Бокс | 05 ноября 2025, 19:27 2
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг

Уорд стремится сразиться с Энтони

Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Хоккей | 05.11.2025, 19:33
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
«Это самое слабое звено». Леоненко сделал прогноз на матч Динамо и Зриньски
Футбол | 06.11.2025, 16:04
«Это самое слабое звено». Леоненко сделал прогноз на матч Динамо и Зриньски
«Это самое слабое звено». Леоненко сделал прогноз на матч Динамо и Зриньски
Шок для Реброва. Защитник сборной Украины получил травму на тренировке
Футбол | 06.11.2025, 11:25
Шок для Реброва. Защитник сборной Украины получил травму на тренировке
Шок для Реброва. Защитник сборной Украины получил травму на тренировке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
04.11.2025, 19:39 5
Футбол
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 8
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
06.11.2025, 07:44 15
Футбол
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем