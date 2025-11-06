Основной полузащитник Реала и сборной Франции получил травму

«Реал» сообщил о травме полузащитника команды Орельена Тчуамени:

«После обследования, проведенного сегодня медицинской службой «Реала», у нашего игрока Орельена Чуамени диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги. Степень серьезности травмы будет определяться в зависимости от дальнейшего восстановления», – говорится в заявлении клуба.

По сообщениям СМИ, Чуамени пропустит около трех недель. То есть не поможет «Реалу» в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано», а также не сыграет за сборную Франции во время ноябрьской международной паузы.

13 ноября сборная Франции сыграет с Украиной в матче отбора к чемпионату мира 2026.