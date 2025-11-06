Джессика Пегула – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира WTA 2025
6 ноября состоятся матчи третьего тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Штеффи Граф.
Ориентировочно в 16:00 по Киеву на корт выйдут Джессика Пегула (США, WTA 5) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 8).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Ранее Джессика и Жасмин пять раз играли между собой. Счет 5:0 в пользу американки.
В одном квартете Пегула и Паолини выступают вместе с Ариной Соболенко и Коко Гауфф.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» должны без проблем взять свое
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET