Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
06 ноября 2025, 14:47 |
Джессика Пегула – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира WTA 2025

Джессика Пегула – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

6 ноября состоятся матчи третьего тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Штеффи Граф.

Ориентировочно в 16:00 по Киеву на корт выйдут Джессика Пегула (США, WTA 5) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 8).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ранее Джессика и Жасмин пять раз играли между собой. Счет 5:0 в пользу американки.

В одном квартете Пегула и Паолини выступают вместе с Ариной Соболенко и Коко Гауфф.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Джессика Пегула Жасмин Паолини смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
