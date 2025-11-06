Джессика Пегула – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 ноября состоятся матчи третьего тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Штеффи Граф.

Ориентировочно в 16:00 по Киеву на корт выйдут Джессика Пегула (США, WTA 5) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 8).

Ранее Джессика и Жасмин пять раз играли между собой. Счет 5:0 в пользу американки.

В одном квартете Пегула и Паолини выступают вместе с Ариной Соболенко и Коко Гауфф.

