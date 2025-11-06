Андрей ЛОМНИЦКИЙ: «Эпицентр – хорошая, боевая команда»
Игрок «Оболони» поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ
В поединке 11-го тура УПЛ «Оболонь» со счетом 0:1 уступила «Кудровке». Футболист киевского клуба Андрей Ломницкий прокомментировал поражение своей команды, а также рассказал о подготовке к матчу 12-го тура с «Эпицентром».
– Ты лучший игрок матча с Кудровкой по версии болельщиков. Что для тебя значит это звание?
– Приятно получить такое признание, это всегда придает эмоции. Но прежде это мотивация работать еще больше и двигаться вперед.
– Расскажи, пожалуйста, о самом матче. Насколько он был тяжелым для команды и как восприняли поражение 0:1?
– Проигрывать всегда неприятно, но мы делаем выводы и продолжаем работать. Матч был хорошим и достаточно равным. Чуть-чуть не хватило, где-то могли сыграть лучше. Но двигаемся дальше.
– Следующий матч вы сыграете на выезде против Эпицентра в Тернополе. Разбирал ли уже соперника? Что можешь сказать об этой команде?
– Теории по сопернику еще не было, в глаза их в этом сезоне тоже не видел. Но знаю, что Эпицентр – хорошая, боевая команда. Думаю, в Тернополе будет интересная и напряженная игра.
