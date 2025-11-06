Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сергей СУХАНОВ: «Это самый лучший старт сезона в моей карьере»
Украина. Первая лига
06 ноября 2025, 14:38
Сергей СУХАНОВ: «Это самый лучший старт сезона в моей карьере»

Болельщики «Оболони» выбрали Суханова лучшим игроком октября

Сергей СУХАНОВ: «Это самый лучший старт сезона в моей карьере»
ФК Оболонь. Сергей Суханов

Лучшим игроком «Оболони» в октябре, по мнению болельщиков, стал Сергей Суханов. Футболист забил за месяц два мяча, а также попал в сборную тура.

– Сергей, за последние три месяца ты уже второй раз становишься игроком месяца. Что для тебя лично это значит?

– Приятно, что болельщики так оценивают мою игру. Также хочется помогать команде получать положительные результаты.

– Ты в прошлом сезоне забил один гол, а сейчас уже четыре. Можно ли назвать этот старт сезона успешным в твоей карьере?

– Да, конечно. За 11 туров забил четыре мяча. Я считаю, что это самый лучший старт сезона в моей карьере.

– Последний вопрос о результатах команды. В октябре Оболонь выступала не слишком удачно. Как ты думаешь, в чем причина? Может быть, какие-то внутренние моменты? И что можно сделать, чтобы поправить ситуацию?

– Да, были отрицательные результаты. Будем делать выводы и работать дальше, чтобы радовать наших болельщиков. Без поражений не бывает побед. Надо работать и снова работать.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Сергей Суханов
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
