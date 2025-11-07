Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 ноября 2025, 11:01
Борнмут нацелился на футболиста сборной Украины, который играет в Англии

«Вишни» заинтересованы в услугах Виталия Миколенко, у которого истекает контракт

Борнмут нацелился на футболиста сборной Украины, который играет в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Английский «Борнмут» планирует усилить линию обороны во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Sportsboom.

Представитель Премьер-лиги заинтересован в услугах защитника «Эвертона» и сборной Украины Виталия Миколенко. «Вишни» летом потеряли Милоша Керкеза, который перебрался в «Ливерпуль», и считают украинского футболиста идеальным вариантом для трансфера.

По информации источника, осуществить этот переход будет крайне сложно, так как «ириски» не готовы отпускать Миколенко, которого считают одним из важнейших игроков для команды. Кроме того, сохранить украинца намерен и главный тренер Дэвид Мойес.

«Борнмут» планирует сделать предложение «Эвертону» после открытия трансферного окна, но «Эвертон» намерен действовать на опережение. В клубе уже работают над новым соглашение, которое позволит продлить сотрудничество с Миколенко на несколько сезонов.

В нынешнем сезоне защитник провел девять матчей во всех турнирах. Нынешний контракт украинского игрока истекает в июне 2026 года.

Эвертон Борнмут Виталий Миколенко трансферы трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: Sportsboom
