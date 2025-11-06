54 от Холанда. Как выглядит топ-10 самых лучших бомбардиров в истории ЛЧ?
Норвежский нападающий Манчестер Сити забил гол в ворота своего бывшего клуба
Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил 54-й гол в Лиге чемпионов.
Произошло это в матче 4-го тура этапа лиги, в котором «горожане» дома победили дортмундскую Боруссию со счетом 4:1.
Один из голов в составе победителей забил как раз норвежский нападающий. Сделал он это в ворота своей бывшей команды.
Для того чтобы забить 54 гола в Лиге чемпионов, Холанду понадобилось всего 52 игры.
В списке лучших бомбардиров за всю историю турнира норвежец занимает 9-е место, на 2 забитых мяча отставая от Руда ван Нистельроя (56), занимающего 8-е место.
Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов
- 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 129 – Лионель Месси (Аргентина)
- 105 – Роберт Левандовски (Польша)
- 90 – Карим Бензема (Франция)
- 71 – Рауль (Испания)
- 60 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 57 – Томас Мюллер (Германия)
- 56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)
- 54 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 50 – Тьерри Анри (Франция)
Maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões da Europa (1955-2025):— Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) November 5, 2025
1º - Cristiano Ronaldo (Portugal) - 140 gols em 183 jogos
2º - Lionel Messi (Argentina) - 129 gols em 163 jogos
3 - Lewandowski (Polônia) - 105 gols em 136 jogos
4º - Benzema (França) - 90 gols em 152… pic.twitter.com/oYzDXHjnuR
