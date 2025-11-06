54 от Холанда. Как выглядит топ-10 самых лучших бомбардиров в истории ЛЧ?

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил 54-й гол в Лиге чемпионов.

Произошло это в матче 4-го тура этапа лиги, в котором «горожане» дома победили дортмундскую Боруссию со счетом 4:1.

Один из голов в составе победителей забил как раз норвежский нападающий. Сделал он это в ворота своей бывшей команды.

Для того чтобы забить 54 гола в Лиге чемпионов, Холанду понадобилось всего 52 игры.

В списке лучших бомбардиров за всю историю турнира норвежец занимает 9-е место, на 2 забитых мяча отставая от Руда ван Нистельроя (56), занимающего 8-е место.

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов

140 – Криштиану Роналду (Португалия)

129 – Лионель Месси (Аргентина)

105 – Роберт Левандовски (Польша)

90 – Карим Бензема (Франция)

71 – Рауль (Испания)

60 – Килиан Мбаппе (Франция)

57 – Томас Мюллер (Германия)

56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)

54 – Эрлинг Холанд (Норвегия)

50 – Тьерри Анри (Франция)