Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  54 от Холанда. Как выглядит топ-10 самых лучших бомбардиров в истории ЛЧ?
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 10:39 | Обновлено 06 ноября 2025, 10:40
54 от Холанда. Как выглядит топ-10 самых лучших бомбардиров в истории ЛЧ?

Норвежский нападающий Манчестер Сити забил гол в ворота своего бывшего клуба

54 от Холанда. Как выглядит топ-10 самых лучших бомбардиров в истории ЛЧ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил 54-й гол в Лиге чемпионов.

Произошло это в матче 4-го тура этапа лиги, в котором «горожане» дома победили дортмундскую Боруссию со счетом 4:1.

Один из голов в составе победителей забил как раз норвежский нападающий. Сделал он это в ворота своей бывшей команды.

Для того чтобы забить 54 гола в Лиге чемпионов, Холанду понадобилось всего 52 игры.

В списке лучших бомбардиров за всю историю турнира норвежец занимает 9-е место, на 2 забитых мяча отставая от Руда ван Нистельроя (56), занимающего 8-е место.

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов

  • 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 129 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 105 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 90 – Карим Бензема (Франция)
  • 71 – Рауль (Испания)
  • 60 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 57 – Томас Мюллер (Германия)
  • 56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)
  • 54 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 50 – Тьерри Анри (Франция)
Боруссия Дортмунд Манчестер Сити Лига чемпионов Эрлинг Холанд
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
