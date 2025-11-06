Экс-игрок Динамо: «Этот футболист – просто космос, но много травм...»

Воспитанник киевского Динамо Артем Махонин расхвалил украинского полузащитника Викентия Волошина, заявив, что не понимает, почему футболист не смог закрепиться на хорошем уровне.

– Кто по твоему году (2000 году рождения, – ред) в Динамо тогда больше всего выделялся?

– Больше всего – Викентий Волошин. Тогда в детском футболе это был просто космос: обыгрывал по пол команды, забивал правой и левой. Очень-очень выделялся.

– Сейчас он тоже во Второй лиге в Лесном. Может, ты в курсе, почему у него так сложилось?

– Насколько я знаю, у него было много травм. Не знаю, с чем это связано. Так получилось, – сказал Махонин.