Экс-игрок Динамо: «Этот футболист – просто космос, но много травм...»
Артем Махонин расхвалил украинского полузащитника Викентия Волошина
Воспитанник киевского Динамо Артем Махонин расхвалил украинского полузащитника Викентия Волошина, заявив, что не понимает, почему футболист не смог закрепиться на хорошем уровне.
– Кто по твоему году (2000 году рождения, – ред) в Динамо тогда больше всего выделялся?
– Больше всего – Викентий Волошин. Тогда в детском футболе это был просто космос: обыгрывал по пол команды, забивал правой и левой. Очень-очень выделялся.
– Сейчас он тоже во Второй лиге в Лесном. Может, ты в курсе, почему у него так сложилось?
– Насколько я знаю, у него было много травм. Не знаю, с чем это связано. Так получилось, – сказал Махонин.
