Игорь СУРКИС: «Решать не им, это футболисты-полупьяницы»

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о критике, которая в последнее время звучит в адрес тренера «Динамо» Александра Шовковского.

«Когда Шовковский был на пике, его готовы были носить на руках. В прошлом году он выиграл чемпионат — все его обожали. А теперь вдруг стал плохим. Бывшие известные футболисты, полупьяницы, раздают интервью и решают, кого нужно увольнять, а кого нет. Но это не их дело», – заявил Игорь Суркис.

