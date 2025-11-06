Игорь СУРКИС: «Решать не им, это футболисты-полупьяницы»
Президент клуба – о критике Шовковского
Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о критике, которая в последнее время звучит в адрес тренера «Динамо» Александра Шовковского.
«Когда Шовковский был на пике, его готовы были носить на руках. В прошлом году он выиграл чемпионат — все его обожали. А теперь вдруг стал плохим. Бывшие известные футболисты, полупьяницы, раздают интервью и решают, кого нужно увольнять, а кого нет. Но это не их дело», – заявил Игорь Суркис.
Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис остался возмущен действиями главного арбитра в матче чемпионата Украины с донецким «Шахтером» (1:3), который состоялся 2 ноября.
