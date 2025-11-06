Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Игорь СУРКИС: «Решать не им, это футболисты-полупьяницы»

Президент клуба – о критике Шовковского

ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о критике, которая в последнее время звучит в адрес тренера «Динамо» Александра Шовковского.

«Когда Шовковский был на пике, его готовы были носить на руках. В прошлом году он выиграл чемпионат — все его обожали. А теперь вдруг стал плохим. Бывшие известные футболисты, полупьяницы, раздают интервью и решают, кого нужно увольнять, а кого нет. Но это не их дело», – заявил Игорь Суркис.

Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис остался возмущен действиями главного арбитра в матче чемпионата Украины с донецким «Шахтером» (1:3), который состоялся 2 ноября.

Александр Шовковский Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
batistuta
Ще один наркоман цюцюндриковий почав потужність зображати...
