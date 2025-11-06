Динамо Загреб – Сельта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Поединок состоится 6 ноября и начнется в 19:45 по Киеву
6 ноября на Максимир пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Динамо Загреб встретится с Сельтой. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.
Динамо Загреб
Команда - достаточно типичный для Восточной Европы флагман национального уровня. Но ее долгое доминирование, причем безоговорочное, было прервано в прошлом сезоне, когда явный фаворит остановился на втором месте. Сейчас тоже, кстати, на первой позиции идет Хайдук, пусть даже от представителя Сплита пока что отстают минимально, на одно очко.
Из-за результатов прошлого сезона в этом пришлось стартовать в Лиге Европы, пусть даже не нужно там проходить квалификацию. Там хорваты смогли удачно стартовать, с побед над такими сильными соперниками, как Фенербахче дома и Маккаби Тель-Авив формально на выезде с одинаковым счетом 3:1. И только потом, кажется, недооценили кризисный Мальме, и только в последний момент хотя бы вничью закончили.
Сельта
Клуб имеет немало славных страниц в своей истории. Но при этом в последнее время приходилось привыкать к постоянному балансированию на грани вылета в Сегунду. Со спасения от этого начинал, в позапрошлом сезоне, и нынешний наставник, Хиральдес. А в 2024/2025 выдал рывок с подопечными на седьмое место! Сейчас темпораду начинали с семи ничьих (все по 1:1) при паре поражений. И только в октябре начали побеждать, кряду с Осасуной и Леванте, ну и в кубке страны.
В Лиге Европы испанцы тоже начинали неудачно, с поражения в Штутгарте. Но потом и у ПАОК выиграли, 3:1, и у Ниццы, 2:1 - но с обоими этими соперниками тогда играли на родном Балаидосе. Теперь же будет матч достаточно далеко от родного Виго, что очевидно может сказаться негативно на результате.
Статистика личных встреч
Раньше хорваты с таким соперником из Испании нигде не играли даже в товарищеском формате.
Прогноз
Букмекерские конторы рассматривают пару как практически равную по силам. В таких условиях ждем упорную, и довольно зрелищную, борьбу за победу - ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,95).
19:45
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юрий не считает, что арбитр сыграл ключевую роль в классическом
Лиссабонский клуб уступил с минимальным счетом в поединке с немецким «Байером»