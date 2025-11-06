Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Леоненко раскритиковал игрока Динамо: «Это некрасиво и не по-взрослому»
Лига конференций
06 ноября 2025, 08:33 |
Леоненко раскритиковал игрока Динамо: «Это некрасиво и не по-взрослому»

Бывший футболист «бело-синих» недоволен словами защитника Дениса Попова в адрес «Шахтера»

ФК Динамо Киев. Денис Попов

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал защитника «бело-синих» Дениса Попова, который назвал легионеров донецкого «Шахтера» – «пародией». Позже футболист принес извинения за свой комментарий и рассказал, что его слова неправильно поняли.

– Как вы относитесь к заявлению Попова, который назвал нынешний Шахтер «пародией», что потом пришлось извиняться за свои слова?

– Для меня его высказывание вообще удивительно. Это некрасиво, не по-взрослому и не солидно. Как могут футболисты, занимаясь одним делом, оскорблять друг друга? Делают что хотят! Это уже у президента «Динамо» нужно спрашивать, но он наверняка радуется высказыванию Попова.

Что тогда бразильцам «Шахтера» говорить о Попове и его технике, кем они его считают? – прокомментировал Леоненко.

В четверг, 6 ноября подопечные Александра Шовковского проведут матч третьего тура Лиги конференций, в котором сыграют против боснийского «Зриньски». Сейчас у «Динамо» нет набранных баллов в турнирной таблице основного этапа.

Николай Тытюк
batistuta
Жопов, він такий, сурьозний!
