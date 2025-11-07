Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Флик выступил с заявлением по поводу новости, что он хочет уйти из Барсы
Испания
07 ноября 2025, 03:22
Флик выступил с заявлением по поводу новости, что он хочет уйти из Барсы

Немецкий тренер планирует и в дальнейшем тренировать испанский клуб

Флик выступил с заявлением по поводу новости, что он хочет уйти из Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба после завершения текущего сезона. Тренер опроверг информацию и рассказал об уважении и любви к клубу.

«Я очень люблю этот клуб, я люблю игроков, я люблю все, что его окружает. Я очень счастлив в «Барселоне», – отметил Флик.

60-летний специалист возглавил каталонцев 29 мая 2024 года. Контракт тренера действует до конца лета 2027 года. В прошлом сезоне Флик выиграл с «Барселоной» Ла Лигу, Кубок Испании, Суперкубок страны и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Барселона чемпионат Испании по футболу Ханс-Дитер Флик Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: Mundo Deportivo
