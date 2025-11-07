Украинский клуб хочет играть в области, которая частично оккупирована

Футбольный клуб «Николаев 1920» настроен играть домашние матчи в Николаевской области (где несколько населенных пунктов оккупированы рф) – в городе Николаев.

Руководство команды передало в ОВА соответствующее обращение.

«По нашей информации, ОГА зарегистрировала уже второе обращение клуба и передала его на исполнение Александру Балакину, новому председателю АФМО. С 19.09 по настоящее время не получено ни одного официального ответа.

Мы верим, что футбол должен объединять, а не становиться заложником личных интересов. Мы хотим играть для города, для николаевцев», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В сезоне 2025/26 «Николаев-1920» провел только один официальный матч — в предварительном раунде Кубка Украины среди любителей против команды «То4ка», который завершился поражением со счетом 0:4.