Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025
Украинский клуб хочет играть в области, которая частично оккупирована

«Николаев 1920» хочет играть в одноименном городе

07 ноября 2025
Украинский клуб хочет играть в области, которая частично оккупирована
ФК Николаев 1920

Футбольный клуб «Николаев 1920» настроен играть домашние матчи в Николаевской области (где несколько населенных пунктов оккупированы рф) – в городе Николаев.

Руководство команды передало в ОВА соответствующее обращение.

«По нашей информации, ОГА зарегистрировала уже второе обращение клуба и передала его на исполнение Александру Балакину, новому председателю АФМО. С 19.09 по настоящее время не получено ни одного официального ответа.

Мы верим, что футбол должен объединять, а не становиться заложником личных интересов. Мы хотим играть для города, для николаевцев», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В сезоне 2025/26 «Николаев-1920» провел только один официальный матч — в предварительном раунде Кубка Украины среди любителей против команды «То4ка», который завершился поражением со счетом 0:4.

Николаев чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
