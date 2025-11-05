Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 5 ноября Динамо U-19 сыграет против Броммапойкарна
Молодежные турниры
05 ноября 2025, 16:57 |
239
0

5 ноября Динамо U-19 сыграет против Броммапойкарна

Игра начнется в 19:00 по киевскому времени

05 ноября 2025, 16:57 |
239
0
5 ноября Динамо U-19 сыграет против Броммапойкарна
ФК Динамо Киев

5 ноября 2025 года киевское Динамо U-19 проведет ответный матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26. Соперником киевлян является шведская команда Броммапойкарна U-19.

Игра начнется в 19:00 на арене соперника из Швеции – Grimsta IP в Бромме, районе в западной части Стокгольма.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой встрече 22 октября в Польше киевское «Динамо» одержало победу (1:0), несмотря на то, что длительное время играло вдесятером.

Команда, которая выйдет победителем из этой дуэли, в третьем раунде сыграет против лучшего в паре «Хиберниан» (Шотландия) — «2 Коррику» (Косово), где в стартовом матче шотландцы разгромили соперника 4:0.

По теме:
ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Миколенко без сомнений ответил, кто выиграет нынешний сезон УПЛ
Динамо Киев Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Броммапойкарна Броммапойкарна U-19
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига чемпионов: Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 05 ноября 2025, 11:08 8
Лига чемпионов: Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов: Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч

Поединок четвертого тура еврокубка начнется 5 ноября в 22:00 по Киеву

ФОТО. Состоялась презентация новой формы сборной Украины
Футбол | 05 ноября 2025, 17:25 4
ФОТО. Состоялась презентация новой формы сборной Украины
ФОТО. Состоялась презентация новой формы сборной Украины

Новая домашняя экипировка

Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Футбол | 05.11.2025, 08:44
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
Бокс | 05.11.2025, 04:22
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 05.11.2025, 05:01
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 49
Футбол
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
03.11.2025, 20:42
Бокс
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем