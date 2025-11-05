5 ноября Динамо U-19 сыграет против Броммапойкарна
Игра начнется в 19:00 по киевскому времени
5 ноября 2025 года киевское Динамо U-19 проведет ответный матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26. Соперником киевлян является шведская команда Броммапойкарна U-19.
Игра начнется в 19:00 на арене соперника из Швеции – Grimsta IP в Бромме, районе в западной части Стокгольма.
В первой встрече 22 октября в Польше киевское «Динамо» одержало победу (1:0), несмотря на то, что длительное время играло вдесятером.
Команда, которая выйдет победителем из этой дуэли, в третьем раунде сыграет против лучшего в паре «Хиберниан» (Шотландия) — «2 Коррику» (Косово), где в стартовом матче шотландцы разгромили соперника 4:0.
