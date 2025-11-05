Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-нападающий сборной Украины: «Удивило его отсутствие в сборной»
Сборная УКРАИНЫ
05 ноября 2025, 14:48 |
796
2

Экс-нападающий сборной Украины: «Удивило его отсутствие в сборной»

Александр Паляница о выборе главного тренера

05 ноября 2025, 14:48 |
796
2 Comments
Экс-нападающий сборной Украины: «Удивило его отсутствие в сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от объявленного руководителем нашей главной команды Сергеем Ребровым списка игроков на заключительные матчи отбора на ЧМ-2026 с Францией и Исландией, соответственно, 13 и 16 ноября).

«Удивило отсутствие в нем многолетнего лидера сборной Андрея Ярмоленко. Последние поединки за «Динамо» с «Шахтером» показали, что ветеран находится в хорошей физической форме и мог бы принести пользу на своей привычной позиции в полузащите, а не на острие атаки, как это было на клубном уровне. К тому же, динамовец – признанный лидер раздевалки, а такие в сборной очень нужны, тем более что каждый из следующих матчей будет, как финальный.

Что касается новичков, то ожидаемым было появление Арсения Батагова из «Трабзонспора». Он уже второй сезон на виду в чемпионате Турции и заслужил вызов. Возможно, именно с его приходом центр нашей обороны перестанет быть уязвимым».

Сейчас подопечные Сергея Реброва занимают второе место в своей группе, набрав семь очков.

Ранее известный эксперт Олег Федорчук прокомментировал игру вингера житомирского «Полесья» Алексея Гуцуляка.

По теме:
Украинский игрок Трабзонспора назвал цель команды на сезон
Эксперт считает, что Динамо и Шахтеру хватит сил достойно сыграть в ЛК
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Александр Паляница сборная Украины по футболу Украина - Франция Украина - Исландия сборная Исландии по футболу заявка сборная Франции по футболу инсайд Андрей Ярмоленко Арсений Батагов ЧМ-2026 по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Потом бы кричали, что это Суркис все купил...»
Футбол | 05 ноября 2025, 10:19 55
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Потом бы кричали, что это Суркис все купил...»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Потом бы кричали, что это Суркис все купил...»

Эмоции вокруг Классического не утихают

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 05 ноября 2025, 14:33 7
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 05.11.2025, 05:01
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05.11.2025, 15:44
Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Бокс | 05.11.2025, 09:13
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
кращий бомбардир УПЛ Буяльський
(9 матчів, 6 голів; інші з шести голами зіграли 11 матчів)
знов не в збірній.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 14
Футбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 106
Футбол
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем