Экс-нападающий сборной Украины: «Удивило его отсутствие в сборной»

Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от объявленного руководителем нашей главной команды Сергеем Ребровым списка игроков на заключительные матчи отбора на ЧМ-2026 с Францией и Исландией, соответственно, 13 и 16 ноября).

«Удивило отсутствие в нем многолетнего лидера сборной Андрея Ярмоленко. Последние поединки за «Динамо» с «Шахтером» показали, что ветеран находится в хорошей физической форме и мог бы принести пользу на своей привычной позиции в полузащите, а не на острие атаки, как это было на клубном уровне. К тому же, динамовец – признанный лидер раздевалки, а такие в сборной очень нужны, тем более что каждый из следующих матчей будет, как финальный.

Что касается новичков, то ожидаемым было появление Арсения Батагова из «Трабзонспора». Он уже второй сезон на виду в чемпионате Турции и заслужил вызов. Возможно, именно с его приходом центр нашей обороны перестанет быть уязвимым».

Сейчас подопечные Сергея Реброва занимают второе место в своей группе, набрав семь очков.

