Экс-нападающий сборной Украины: «Удивило его отсутствие в сборной»
Александр Паляница о выборе главного тренера
Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от объявленного руководителем нашей главной команды Сергеем Ребровым списка игроков на заключительные матчи отбора на ЧМ-2026 с Францией и Исландией, соответственно, 13 и 16 ноября).
«Удивило отсутствие в нем многолетнего лидера сборной Андрея Ярмоленко. Последние поединки за «Динамо» с «Шахтером» показали, что ветеран находится в хорошей физической форме и мог бы принести пользу на своей привычной позиции в полузащите, а не на острие атаки, как это было на клубном уровне. К тому же, динамовец – признанный лидер раздевалки, а такие в сборной очень нужны, тем более что каждый из следующих матчей будет, как финальный.
Что касается новичков, то ожидаемым было появление Арсения Батагова из «Трабзонспора». Он уже второй сезон на виду в чемпионате Турции и заслужил вызов. Возможно, именно с его приходом центр нашей обороны перестанет быть уязвимым».
Сейчас подопечные Сергея Реброва занимают второе место в своей группе, набрав семь очков.
Ранее известный эксперт Олег Федорчук прокомментировал игру вингера житомирского «Полесья» Алексея Гуцуляка.
