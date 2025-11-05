Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 14:32
Нойер отреагировал на жуткую травму Хакими: «Фол не тянул на красную»

Голкипер поддержал Луиса Диаса

Нойер отреагировал на жуткую травму Хакими: «Фол не тянул на красную»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер стал в защиту колумбийского полузащитника мюнхенцев Луиса Диаса, который нанес тяжелую травму ключевому игроку ПСЖ Ашрафу Хакими и был удален с поля.

«Мне сказали, что фол не был слишком грубым, не тянул на прямую красную. Не знаю, было ли это слишком строгое решение. Лучо (Луис Диас, – прим.) – был расстроен в перерыве и держал кулаки, чтобы мы дожали соперника», – сказал Мануэль.

Победа Баварии над ПСЖ в Лиге чемпионов (2:1) оказалась омрачена серьезным инцидентом. Луис Диас, автор обеих голов мюнхенцев, в конце первого тайма грубо влетел в ногу Ашрафа Хакими и получил прямую красную карточку после просмотра VAR. Марокканец оставил поле в слезах, а противоречивый эпизод вызвал бурную реакцию обеих команд.

Мануэль Нойер Ашраф Хакими Луис Диас Бавария ПСЖ ПСЖ - Бавария Лига чемпионов травма
Олег Вахоцкий Источник: Goal.com
