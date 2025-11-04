Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спортивный врач оценил страшную травму Хакими в матче с Баварией
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 23:35 | Обновлено 04 ноября 2025, 23:59
Дмитрий Бабелюк рассказал о повреждении Ашрафа

Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму марокканского правого защитника французского «Пари Сен-Жермен» Ашрафа Хакими в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии»:

«Очень неудачный подкат выполнил Луис Диас, ведь в результате него голеностоп Хакими «зажевал» в газон в ротированной наружу позиции.

Не думаю, что это история о переломе, но точно о разрыве медиальной группы связок и разрыве межголеночного синдесмоза – так называемый high ankle sprain.

Как говорил на последней встрече глава клиники Аспетар Питер Д'Хоге: «Синдесмоз – это кресты голеностопа», и очень агитировал за то, чтобы эти травмы оперировались. В общем, на восстановление от такой проблемы уходит от 6 до 8 недель, но у игроков часто возникают проблемы с балансом сустава и осложнения с хрящевой тканью.

Интересный факт – все игроки «ПСЖ» обследуются и лечатся именно в клинике Аспетар в Катаре, поэтому я не удивлюсь, если Ашрафа прооперируют с мыслями о будущей карьере и более надежном восстановлении. В любом случае здоровья и ждем новостей от клуба».

Дмитрий Вус Источник: Hospital Pass
