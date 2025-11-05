Центральный защитник и лучший бомбардир Тоттенхэма забил очередной гол

Центральный защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен забил очередной гол за клуб в сезоне 2025/26.

Произошло это в матче 4-го тура Лиги чемпионов, в котором лондонский клуб победил «Копенгаген» со счетом 4:0.

Для ван де Вена этот гол стал уже 6-м в сезоне за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Нидерландец является лучшим бомбардиром команды на данный момент, несмотря на то, что позиция футболиста – центральный защитник.

Лучшие бомбардиры «Тоттенхэма» в сезоне 2025/26 во всех турнирах

6 – Микки ван де Вен

4 – Бреннан Джонсон

4 – Жоао Палинья

3 – Ришарлисон

2 – Пап Сарр

Неудивительно, что Микки ван де Вен является лучшим бомбардиром среди центрбеков топ-5 европейских чемпионатов этого сезона.

Центральные защитники топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах