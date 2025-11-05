Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Центральный защитник и лучший бомбардир Тоттенхэма забил очередной гол
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 12:18 |
Центральный защитник и лучший бомбардир Тоттенхэма забил очередной гол

Микки ван де Вен лидирует среди всех футболистов топ-5 лиг на своей позиции

Центральный защитник и лучший бомбардир Тоттенхэма забил очередной гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Микки ван де Вен

Центральный защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен забил очередной гол за клуб в сезоне 2025/26.

Произошло это в матче 4-го тура Лиги чемпионов, в котором лондонский клуб победил «Копенгаген» со счетом 4:0.

Для ван де Вена этот гол стал уже 6-м в сезоне за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Нидерландец является лучшим бомбардиром команды на данный момент, несмотря на то, что позиция футболиста – центральный защитник.

Лучшие бомбардиры «Тоттенхэма» в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 6 – Микки ван де Вен
  • 4 – Бреннан Джонсон
  • 4 – Жоао Палинья
  • 3 – Ришарлисон
  • 2 – Пап Сарр

Неудивительно, что Микки ван де Вен является лучшим бомбардиром среди центрбеков топ-5 европейских чемпионатов этого сезона.

Центральные защитники топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 6 – Микки ван де Вен (Тоттенхэм)
  • 4 – Данильо Духи (Унион Берлин)
  • 3 – Чарли Крессвелл (Тулуза)
  • 2 – Гарри Магвайр (Манчестер Юнайтед)
  • 2 – Эрик Дайер (Монако)
По теме:
Антонио КОНТЕ: «Мы контролировали игру, имели много моментов»
Пафос – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Тоттенхэм Копенгаген Лига чемпионов Микки ван де Вен статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
