Центральный защитник и лучший бомбардир Тоттенхэма забил очередной гол
Микки ван де Вен лидирует среди всех футболистов топ-5 лиг на своей позиции
Центральный защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен забил очередной гол за клуб в сезоне 2025/26.
Произошло это в матче 4-го тура Лиги чемпионов, в котором лондонский клуб победил «Копенгаген» со счетом 4:0.
Для ван де Вена этот гол стал уже 6-м в сезоне за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Нидерландец является лучшим бомбардиром команды на данный момент, несмотря на то, что позиция футболиста – центральный защитник.
Лучшие бомбардиры «Тоттенхэма» в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 6 – Микки ван де Вен
- 4 – Бреннан Джонсон
- 4 – Жоао Палинья
- 3 – Ришарлисон
- 2 – Пап Сарр
Неудивительно, что Микки ван де Вен является лучшим бомбардиром среди центрбеков топ-5 европейских чемпионатов этого сезона.
Центральные защитники топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 6 – Микки ван де Вен (Тоттенхэм)
- 4 – Данильо Духи (Унион Берлин)
- 3 – Чарли Крессвелл (Тулуза)
- 2 – Гарри Магвайр (Манчестер Юнайтед)
- 2 – Эрик Дайер (Монако)
Micky van de Nistelrooy? 🤔😲 pic.twitter.com/vOWBlqG3AW— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 5, 2025
