  4. Йожеф САБО: «Все на месте, отбора нет, а бразильцы, как артисты»
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 12:01 | Обновлено 05 ноября 2025, 12:12
Йожеф САБО: «Все на месте, отбора нет, а бразильцы, как артисты»

Авторитетный отечественный специалист подвел итог поединка Премьер-лиги «Шахтер» – «Динамо»

05 ноября 2025, 12:01 | Обновлено 05 ноября 2025, 12:12
Йожеф САБО: «Все на месте, отбора нет, а бразильцы, как артисты»
Динамо

В центральном матче тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» выиграл у «Динамо» со счетом 3:1. Об этой игре в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua высказался известный в прошлом тренер Йожеф Сабо.

– Я еще перед игрой говорил, что «горняки» сейчас выглядят сильнее, – сказал Сабо. – Так оно и вышло. В «Шахтере» лучший подбор исполнителей. Бразильцы с мячом работают, как артисты, они быстрее принимают решения.

Как тренер и бывший футболист средней линии, я знаю, как должен выглядеть футболист этого амплуа. У «Динамо», к сожалению, каждый, как бы, сам за себя. Из-за этого не получается целестности в игре, отсюда и неправильное движение.

Пословица, «покажи мне среднюю линию, и я скажу, какая у тебя команда», как никогда актуальна для нынешнего «Динамо». Все на месте, отбора нет, все полагается на защитников. Сегодняшний футбол требует играть в одно-два касания и на скорости. А динамовцы повозятся с мячом и отдают передачи назад. Я не буду конкретизировать, но игра полузащитников «Динамо» мне вообще не нравится. Они все однотипные.

