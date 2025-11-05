Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Я не говорю, что это будет легко»
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 14:15 |
57
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Я не говорю, что это будет легко»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от игры с дортмундской «Боруссией»

05 ноября 2025, 14:15 |
57
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Я не говорю, что это будет легко»
УЕФА. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии»:

«Насколько этот цикл двух домашних матчей Лиги чемпионов важен? Очень важен. Я не говорю, что это будет легко, ведь «Дортмунд» в этом турнире всегда показывает свою лучшую игру. Они всегда доходят до поздних этапов. Но с девятью очками больше мы квалифицируемся и будем близки к тому, чтобы попасть в первую восьмерку.

Трудно найти настоящего игрока мирового класса, который был бы настолько скромным. Я знаю, что он будет забивать голы и оказывать влияние на команду, но у меня было ощущение, что он всегда заботится о том, что лучше для команды. Такое трудно найти у игроков такого уровня. Эрлинг именно такой. Это было неожиданностью, потому что обычно нападающие думают только о голах».

Матч «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд состоится 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Нойер отреагировал на жуткую травму Хакими: «Фол не тянул на красную»
Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ньюкасл – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Боруссия Д Пеп Гвардиола пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Бокс | 05 ноября 2025, 09:13 0
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов

Британец будет драться против Логана Пола

Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Футбол | 05 ноября 2025, 00:06 14
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ

Мюнхенцы продолжают побеждать в этом сезоне

Йожеф Сабо вынес приговор Динамо после поражения Шахтеру
Футбол | 05.11.2025, 06:02
Йожеф Сабо вынес приговор Динамо после поражения Шахтеру
Йожеф Сабо вынес приговор Динамо после поражения Шахтеру
Италия U-16 – Украина U-16 – 6:2. Результативная перестрелка. Видео голов
Футбол | 05.11.2025, 13:07
Италия U-16 – Украина U-16 – 6:2. Результативная перестрелка. Видео голов
Италия U-16 – Украина U-16 – 6:2. Результативная перестрелка. Видео голов
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Футбол | 04.11.2025, 16:59
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
03.11.2025, 08:44 15
Футбол
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
03.11.2025, 09:14 7
Футбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 48
Футбол
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Склоним головы. Фанат Динамо и воин 3-й ОШБр погиб вместе с любимой
Склоним головы. Фанат Динамо и воин 3-й ОШБр погиб вместе с любимой
03.11.2025, 09:00 1
Война
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 18
Футбол
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
03.11.2025, 09:34 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем