Пеп ГВАРДИОЛА: «Я не говорю, что это будет легко»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии»:

«Насколько этот цикл двух домашних матчей Лиги чемпионов важен? Очень важен. Я не говорю, что это будет легко, ведь «Дортмунд» в этом турнире всегда показывает свою лучшую игру. Они всегда доходят до поздних этапов. Но с девятью очками больше мы квалифицируемся и будем близки к тому, чтобы попасть в первую восьмерку.

Трудно найти настоящего игрока мирового класса, который был бы настолько скромным. Я знаю, что он будет забивать голы и оказывать влияние на команду, но у меня было ощущение, что он всегда заботится о том, что лучше для команды. Такое трудно найти у игроков такого уровня. Эрлинг именно такой. Это было неожиданностью, потому что обычно нападающие думают только о голах».

Матч «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд состоится 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.