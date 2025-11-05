Слот объяснил, как Ливерпулю удалось обыграть Реал на Энфилде
Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Реалом»
Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (1:0) в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов:
«Отличная игра против команды, которая в этом сезоне проиграла только один раз. И, возможно, результат мог бы быть еще лучше.
Это еще одна победа над очень сильной командой. Как и «Вилла», они находятся в отличной форме. Это было выдающееся выступление – думаю, можно смело сказать, что это наш лучший матч в сезоне. Игроки невероятно упорно работали, чтобы не подпустить их к нашей половине поля.
Флориан Вирц? Он невероятно упорно работает, чтобы как можно быстрее адаптироваться. В его карьере в «Ливерпуле» ему не везло. Даже сегодня он создал так много моментов для команды, но ничего не удалось реализовать».
