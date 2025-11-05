Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Слот объяснил, как Ливерпулю удалось обыграть Реал на Энфилде
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 12:53 |
117
0

Слот объяснил, как Ливерпулю удалось обыграть Реал на Энфилде

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Реалом»

05 ноября 2025, 12:53 |
117
0
Слот объяснил, как Ливерпулю удалось обыграть Реал на Энфилде
УЕФА. Арне Слот

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (1:0) в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Отличная игра против команды, которая в этом сезоне проиграла только один раз. И, возможно, результат мог бы быть еще лучше.

Это еще одна победа над очень сильной командой. Как и «Вилла», они находятся в отличной форме. Это было выдающееся выступление – думаю, можно смело сказать, что это наш лучший матч в сезоне. Игроки невероятно упорно работали, чтобы не подпустить их к нашей половине поля.

Флориан Вирц? Он невероятно упорно работает, чтобы как можно быстрее адаптироваться. В его карьере в «Ливерпуле» ему не везло. Даже сегодня он создал так много моментов для команды, но ничего не удалось реализовать».

По теме:
Антонио КОНТЕ: «Мы контролировали игру, имели много моментов»
Пафос – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Арне Слот пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У футболистов Динамо нет характера. Будем падать». Сабо – о матче ЛК
Футбол | 05 ноября 2025, 12:12 3
«У футболистов Динамо нет характера. Будем падать». Сабо – о матче ЛК
«У футболистов Динамо нет характера. Будем падать». Сабо – о матче ЛК

Бывший наставник сборной Украины не верит, что динамовцы смогут выйти из группы Лиги конференций

Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Футбол | 05 ноября 2025, 06:23 8
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле

Вечером 4 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 05.11.2025, 05:01
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 04.11.2025, 23:39
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Йожеф САБО: «Все на месте, отбора нет, а бразильцы, как артисты»
Футбол | 05.11.2025, 12:01
Йожеф САБО: «Все на месте, отбора нет, а бразильцы, как артисты»
Йожеф САБО: «Все на месте, отбора нет, а бразильцы, как артисты»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 14
Футбол
Поражение Гауфф. Как выглядит таблица группы Штеффи Граф после первого тура
Поражение Гауфф. Как выглядит таблица группы Штеффи Граф после первого тура
03.11.2025, 11:51
Теннис
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 18
Футбол
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
03.11.2025, 13:41 7
Футбол
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22
Бокс
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем