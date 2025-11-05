Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 10:59
87
1

Лига чемпионов: Манчестер Сити – Боруссия Д. Прогноз и анонс на суперматч

Поединок состоится 5 ноября в 22:00 по Киеву

05 ноября 2025, 10:59
87
1 Comments
Лига чемпионов: Манчестер Сити – Боруссия Д. Прогноз и анонс на суперматч
Коллаж Sport.ua

5 ноября, в третьем туре основного раунда Лиги чемпионов между собой сыграют Манчестер Сити и Боруссия Дортмунд. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

«Горожане» в этом сезоне пытаются вернуть свою фирменную стабильность, пока не все получается, но команда прогрессирует, если сравнивать с прошлым сезоном. В чемпионате Манчестер идет вторым, но отставание от лидера составляет 6 очков. Свой последний матч команда провела дома против Борнмута, одержав победу со счетом 3:1, дублем отметился Холанд, на счету норвежца 13 мячей в десяти турах.

Нет пока проблем в Лиге чемпионов, где подопечные Гвардиолы набрали 7 очков в трех матчах. Одолели дома Наполи – 2:0, с таким же счетом на выезде Вильярреал, единственная ничья была в гостях против Монако – 2:2. Манчестер сейчас на ходу, поэтому может бороться за победу в каждом матче.

Боруссия Дортмунд

Многие привыкли к тому, что «шмели» играют нестабильно, однако, в этом сезоне команда смотрится весьма солидно. В Бундеслиге команда идет третьей, за Баварией не угнаться, здесь главное удержаться в топ-4. Хорошо идут дела и в Лиге чемпионов, где клуб набрал 7 очков в трех матчах, все матчи запомнились высокой результативностью, 4:4 на выезде с Ювентусом, 4:1 дома с Атлетик Бильбао, а также 4:2 одолели на выезде Копенгаген.

В последнем туре чемпионата Боруссия провела откровенно слабый матч на выезде против Аугсбурга, но при этом одержала победу со счетом 1:0. Состав у «шмелей» есть, опыт тоже, в плей-офф Лиги чемпионов должны пробиваться без проблем.

Личные встречи

Как показывает история очных противостояний, команды играли между собой с переменным успехом. Последний раз они пересекались в 2022 году, тогда в группе Лиги чемпионов Манчестер выиграл дома 2:1, а в гостях сыграл 0:0.

Прогноз

«Горожане выше классом, играют дома, поэтому справедливо считаются фаворитами.

Боруссия способна создать неприятности любому сопернику, но я думаю, что Манчестер без проблем сможет взять три очка. Ставлю на успех хозяев с форой -1 за 1,69.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
5 ноября 2025 -
22:00
Боруссия Д
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
8number
